Le guitariste Scott Gorham a réfléchi à «l’horrible chance» qui a empêché Thin Lizzy de percer correctement le marché américain.

En 1976, le groupe surfait sur la crête d’une vague au Royaume-Uni et en Europe après la sortie de leur album Jailbreak et du single à succès The Boys Are Back In Town.

Cependant, une prestigieuse tournée américaine dans l’arène pour Rainbow a dû être abandonnée après que le leader Phil Lynott ait contracté l’hépatite C, tandis qu’une deuxième série de spectacles plus tard dans l’année a dû être annulée après que le guitariste Brian Robertson se soit coupé la main lors d’une bagarre au Speakeasy de Londres. Club.

Dans le nouveau numéro du magazine Classic Rock, Gorham dit qu’il pense qu’ils auraient percé le marché américain, mais ajoute: «Les garçons sont de retour en ville et Jailbreak étaient sur les charts là-bas. Mais c’est devenu désespéré: les gens ont contracté l’hépatite, les doigts cassés, les gens qui arrêtent.

«Ce n’est pas en Australie, au Japon ou en Suède, c’est toujours aux États-Unis que ces calamités sont arrivées au groupe. C’était presque comme une conclusion perdue que, ‘Thin Lizzy, vous n’allez pas réussir en Amérique.’ «

En lui disant que cela a dû être irritant pour lui sur le plan personnel, le Californien est d’accord.

«C’était tellement décevant», dit-il. «Tout le monde veut être grand dans son propre pays – et le groupe a adoré être là-bas, a adoré le public américain.

«Mais nous avons continué à les laisser tomber. Les fans ne peuvent pas en prendre beaucoup avant de partir: «Vont-ils se présenter? Devrions-nous même acheter les billets? »Je ne peux pas dire que nous étions nos propres pires ennemis, car beaucoup d’entre eux n’étaient pas de notre faute. C’était juste une chance horrible, horrible.

Phil Lynott de Thin Lizzy est la star de la couverture du numéro 279 du magazine Classic Rock, qui est en vente maintenant, avec le magazine qui revient sur l’histoire du groupe à travers les yeux de Gorham et Brian Downey.

Le magazine présente également Peter Green, Blues Pills, Fantastic Negrito, Kiss, James Dean Bradfield, un livre Icons Of Rock’N’Roll, un retour sur Monsters Of Rock et bien plus encore.

La semaine dernière, la première bande-annonce du prochain documentaire Phil Lynott: Songs For While I’m Away a été publiée, ainsi que les détails d’un nouveau coffret massif de Thin Lizzy qui comprendra un total de 99 titres – dont 74 inédits auparavant.

Thin Lizzy: Légendes du rock

La première partie d’une rétrospective de carrière de Thin Lizzy sortira en octobre pour marquer le 50e anniversaire du groupe. Il comprendra des démos, des sessions radio, des enregistrements en direct et des modifications rares.

Voir l’offre