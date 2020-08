Scream 5 verra le retour de nombreux visages familiers, ce qui a suscité une certaine attente parmi les fans et les curieux. Malheureusement, il a été annoncé que le film souffrirait d’un retard de près d’un an pour sortir en salles. Maintenant Cri 5 sera en première le 14 janvier 2022.

Nous recommandons également: la mexicaine Melissa Barrera apparaîtra dans Scream 5

Paramount Pictures a annoncé vendredi soir que le cinquième volet de la saga d’horreur serait repoussé au début de 2022. La date semble assez éloignée, mais il est peu probable que ce soit changé à l’avenir (à nouveau) à cause de la pandémie. . Il serait initialement présenté l’année suivante, mais ce n’est plus le cas.

Le film d’horreur ramènera Courteney Cox et David Arquette dans leurs rôles classiques de journaliste Gale et Sheriff Riley, respectivement.

Dans une interview précédente Arquette était très heureuse pour revenir à la franchise pour ce nouvel opus:

«Je suis ravi de jouer à nouveau à Dewey et de retrouver ma famille Scream, ancienne et nouvelle. Le film a été une grande partie de ma vie, et pour les fans et moi-même, j’ai hâte d’honorer l’héritage de Wes Craven », a déclaré l’acteur.

Les deux acteurs sont des vétérans de l’histoire, comme ils sont apparus dans chacun des longs métrages. Le dernier film est sorti en 2011, il y a près de dix ans.

Le casting comprend également la mexicaine Melissa Barrera et Jenna Ortega dans des rôles encore à confirmer. «Lorsque les réalisateurs Matt Bettinello-Olpin et Tyler Gillett m’ont approché, c’était juste moi au début. Nous avons maintenant Courtney Cox et nous espérons que Neve Campbell rejoindra l’équipe afin que nous puissions tourner la bande immédiatement », a commenté Arquette.