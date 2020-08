Se sont fiancés? La petite amie de Liam Payne se fait prendre avec une grosse bague | Réforme

En plus que Liam Payne soit au centre de l’attention car c’est son 27e anniversaire aujourd’hui, il a également surpris tout le monde pour une autre raison, car apparemment il engagé avec le mannequin Maya Henry.

Tout semble indiquer que l’ancien One Direction, Liam Payne, lui a donné un bague de fiançailles à Maya Henry, avec qui il est en couple depuis plus de deux ans.

Il est important de mentionner que Liam Payne Il a généralement sa vie privée très loin des médias et même des réseaux sociaux, mais cette fois les paparazzi ont saisi le bon moment où ils ont montré la grande bague de fiançailles qu’il aurait offerte à sa belle petite amie.

Cela peut vous intéresser: Liam Payne confirme les retrouvailles de One Direction pour son dixième anniversaire

L’ancien membre de One Direction il serait fiancé à son partenaire pendant les deux dernières années, à qui il aurait donné une belle et élégante anneau d’une taille importante évaluée à plus de trois millions d’euros, selon le quotidien britannique Daily Mail.

Le couple a été vu en public pour la première fois après plusieurs mois dans un restaurant de la ville de Londres, où ils sont sortis pour profiter d’un dîner romantique. Cependant, il était inévitable que le anneau a été ignoré par les photographes.

Lors de la belle soirée, elle portait un look noir où l’immense bague occupait le devant de la scène et pour sa part, l’ancien membre de One Direction portait une élégante chemise imprimée ocre et un peu ouverte, avec un pantalon de couleur sombre. correspondant à sa Maya, quelque chose qui se démarquait également beaucoup et que ses fans aimaient était les cheveux longs qu’elle a en ce moment, car elle vous permet d’apprécier son rire magnifique et brillant.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

De plus, la grande rumeur s’est répandue selon laquelle l’interprète de « For You » aurait acheté la bague de fiançailles il y a plusieurs semaines.

Il convient de noter qu’il y a plusieurs mois, il y avait eu une rumeur selon laquelle Liam Payne et le modèle de 20 ans avait terminé, donc cette sortie n’était apparemment rien de ce qui avait été discuté auparavant.

Jusqu’à présent, le couple n’a pas commenté les rumeurs de leur engagement, mais cela n’a pas empêché les adeptes de spéculer sur son avenir, puisqu’il est sans aucun doute l’un des couples préférés du médium.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Avant cette relation, Liam Il a eu une longue histoire d’amour avec Cheryl Tweedy, avec qui il a un fils de 3 ans nommé Bear.

Liam James Payne Il est connu dans le monde entier pour faire partie du groupe One Direction, qui a émergé après avoir été accepté dans The X Factor en tant que soliste, c’est ainsi que la juge Nicole Scherzinger a suggéré que Liam fasse partie d’un groupe appelé One Direction avec Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik et Louis Tomlinson.

En 2015, après la sortie de leur cinquième album «Made in the AM», dirigé par les singles «Drag Me Down» et «Perfect», le groupe décide de faire une pause indéfinie.

Vous pouvez aussi lire: Liam Payne montre son corps pour une campagne publicitaire pour les sous-vêtements

Le 21 juillet 2016, il a annoncé qu’il avait signé un contrat d’enregistrement avec Capitol Records pour commencer à enregistrer de la musique solo. Son premier single solo « Strip That Down », en collaboration avec Quavo et co-écrit par Ed Sheeran avec Steve Mac, est sorti le 19 mai 2017.

Il a ensuite sorti la chanson « Bedroom Floor », et la chanson « Get Low » avec Zedd et son premier album sont sortis en janvier 2018, indiquant qu’il avait travaillé avec Ed Sheeran.

Il est à noter que cette année, il a créé le 2020 Tour pour promouvoir son premier album solo LP1, mais cela a dû être reporté en raison de la contingence due à la pandémie de coronavirus.