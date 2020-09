Ceux qui cherchent à partir à la chasse aux dinosaures n’auront pas à attendre beaucoup plus longtemps, car le développeur Systemic Reaction a annoncé que leur jeu de tir coopératif Deuxième extinction sera lancé dans Steam Early Access le 13 octobre pour 24,99 $. Les versions Xbox Series X et Xbox One seront lancées à une date ultérieure.

La version Early Access comprendra quatre héros, 10 armes avec cinq niveaux de mise à niveau et six missions dans sept régions. Les futures mises à jour comprendront des modificateurs de chargement (buffs de groupe pour chaque mission), des augmentations d’armure, des modes de jeu chronométrés, y compris un mode horde et plus encore.

