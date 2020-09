Ce 2020, dans une année pleine d’incertitudes, le Festival international du film de Morelia (FICM) arrive à maturité. Plus de 18 ans, Daniela Michel et les milliers de personnes qui rendent possible la célébration annuelle de cette fête, ont également été en charge de faire du Mexique l’un des lieux les plus importants pour parler de cinéma.

Et cette année ne fera pas exception. Au milieu d’un environnement d’incertitude, Le FICM 2020 propose de poursuivre ces conversations pour ne pas perdre de vue que le cinéma, notre cinéma, est ce qui nous fait mémoire, nous fait nous rencontrer, nous unit et nous invite à réfléchir à travers des fictions, des documentaires, des animations dans leurs différents formats et genres.

FIMC 2020

La 18e édition du Festival international du film de Morelia –Qui se tiendra du 28 octobre au 1er novembre– met 91 films en compétition, auxquelles s’ajouteront des premières nationales et internationales.

Bien sûr, à la FICM, nous verrons les différentes catégories dans lesquelles nous concourons, qui comprend le Section du court métrage mexicain; Section Michoacan (court métrage et long métrage); la Section documentaire mexicaine; et Section des longs métrages mexicains.

Dans ce dernier, composé de films purement mexicains, il y a neuf productions en compétition, dont 38% sont des projets de films dirigés par des femmes. Cela montre comment la FICM, année après année, a autorisé l’inclusion et la représentation à faire partie de son programme. Pour renforcer cette idée, ce 2020 il y avait un total de 729 œuvres enregistrées, dont 24 pour cent (176 titres) ont été réalisées par des réalisateurs.

Comment se déroulera la FICM?

Compte tenu des circonstances, FICM 2020 sera une édition hybride dont l’objectif principal sera la sécurité des participants et des invités, tout en diffusant le cinéma national. Comme nous l’avons mentionné le Festival se tiendra du 28 octobre au 1er novembre; c’est-à-dire cinq jours de projections et d’activités, contrairement aux années précédentes où l’agenda durait une semaine.

Il y aura un réunions en face à face dans la ville de Morelia, siège de la FICM, mais aussi le Des fonctions virtuelles qui seront gratuites via des plateformes telles que FilminLatino, Canal 22 et Cinépolis Klic.

Ici nous quittons les films qui entrent compétition au FICM 2020.

Section des longs métrages mexicains avec 9 films

Amalgame par Carlos Cuarón

Courage jeunesse! par Carlos Armella

Blanc d’été par Rodrigo Ruiz Patterson

La déesse de l’asphalte par Julián Hernández

Faune par Nicolás Pereda

Feu à l’intérieur par Jesús Mario Lozano

Ricochet par Rodrigo Fiallega

Aucun signe particulier par Fernanda Valadez

Tout invisible par Mariana Chenillo

Section documentaire mexicaine avec 11 films

499 par Rodrigo Reyes

Ville par Maya Goded, Julio Hernández Cordón, Nuria Ibáñez, Carlos F. Rossini Ce que nous ne faisons pas | Bruno Santamaría Razo

Les fleurs de la nuit par Eduardo Esquivel, Omar Robles

Kuxlejal (Vie) par Elke Franke

Mamanje par Laura Herrero Garvín

Ce ne sont pas des heures à oublier par David Castañón Medina

Non occidental par Laura Plancarte

Tu´un Savi par Uriel López Espagne

La porte-parole par Luciana Kaplan

Région sauvage par Everardo González

Section Michoacan avec 11 emplois

LONG MÉTRAGE

Âmes brisées par Juan Pablo Arroyo

COURT MÉTRAGE

Air de pluie par Javier Rodríguez

Ce que nous avons laissé par Yudiel Landa

Le magicien qui n’existe pas par Andie Esquivel

Naufrage par David Buitrón Fernández

Ils ne quittent jamais la mer par César Flores Correa

Les nuages ​​sous le volcan par Adán Ruiz

Ramón et les étoiles par Yennifer Aguilar

Toute foi en moi par Andrés Alonso Ayala

Vivre ici par Emilio Braojos Fuertes

Voix sur la ligne par Jessica Herreman

Section mexicaine du court-métrage (animation) avec 10 projets:

Une maison pour les courageux par Hugo Crosthwaite

À la tête par Andrea Santiago

La maison de la mémoire par Sofía Rosales Arreola

Le défilé des absents par Marcos Almada

Introduction à l’histoire de la philosophie occidentalel par Aria Covamonas

Notre perpétuel maintenant par Jorge Aguilar Rojo

Pixel + Dynamite par Fernando Llanos

Revolykus par Víctor Orozco Ramírez

TOUT CELA SE PASSE PENDANT QUE VOUS Dormez (et vous ne pouvez pas voir ce que je rêve) – Vol.4 par Adrián

Quintero, Marbre Martinez

Un jouet en bois rêvé de bateaux en papier par Mauricio Hernández Serrano

Mexican Short Film Section (documentaire) avec 14 titres:

(((((/ *))))) par Saúl Kak, Charles Fairbanks

À onze par Carolina Admirable García

ALIAS par Adolfo Fierro, Juan González

Expiatoire par Manuel Acuña

Fragments par Daniela Alatorre, Alexandra Délano

Kpaima par Norma Delia Robles Carrillo, Luis Manuel Hernández Rodríguez

Ñuu Kanda (Personnes en mouvement) par Nicolás Rojas Sánchez

Oasis par Faride Schroeder

Obachan par Nicolasa Ruiz

Oh papillon à quoi rêvez-vous quand vous battez des ailes? par Valeria Díaz

Pièce de collection par Dalia Huerta Cano, Eula Biss

La ville de Crimson Sunset par Juan Manuel Sepúlveda Martínez

Refuge par Tamara Yazbek Bernal

VII Domitilas par Diego Ruiz

Section mexicaine du court-métrage (fiction) avec 36 titres:

Eau par Santiago Zermeño

Ensoleillé par Nadia Ayala Tabachnik

Hier et demain par Diego Cruz Cilveti

Bleu clair par Alfredo Castruita

Bisho par Pablo Giles

La bouche du diable par Gabriela García Rivas

Chikon Nindo et les chasseurs par Litay Ortega

Le classique par Joel Vázquez Cárdenas

Voiture par Santiago Fábregas

Quand le loup n’est pas par Luis Pacheco

Danse entre nous par Paula Hopf

La journée a commencé hier par Julián Hernández

Deux cactus par Angélica Romanini

L’écho de l’escargot par José Alberto Anguiano

Expiation par Edgar A. Romero

Étrangers dans un train par Pierre Saint Martin

Funérailles par Fernando Guisa

Hippolyta par Everardo Felipe

Fuyez par Daniel Hernández Delgadillo

Jaguar par Eduardo Luis Alvarado

Kii Nche Ndutsa (L’escargot et le temps) par Itandehui Jansen

L’amour est aveugle. Une histoire de Boris Vian par Edgar San Juan

Lis par Jimena Muhlia

La nouvelle normalité par Iván Linares

L’obscurité par Jorge Sistos Moreno

paisible par Christopher Sánchez

Promesse Pinky par Indra Villaseñor Amador

La promesse par Yaride Rizk

La solitude d’Artemio Vol.1 par Juan Carlos R. Larrondo

Soudain par Verónica Marín Cienfuegos

Les derniers souvenirs Avril par Nancy Cruz

Un murmure d’eau lointain par Ian B. Morales

Un visage couvert de baisers par Mariano Renteria Garnica

Vera par Juan Ordorica Fernández

roues par Roberto Fiesco

Vive le peuple! par Nicolás Torres Payán