Selena Gomez n’est pas dérangée par les opinions des anciens flings.

Dans une vidéo de collaboration socialement distancée avec le gourou de la beauté Nikkie Tutorials célébrant la sortie de sa nouvelle ligne de maquillage Rare Beauty, la pop star de 28 ans a révélé son statut actuel avec ses amours passées.

«Chacun de mes ex pense que je suis folle,» elle haussa les épaules, «je m’en fiche.»

Dans la vidéo, Gomez s’est vanté de son maquilleur et ami, Hung Vanngo, et a plaisanté en disant qu’il ferait le maquillage de son futur mariage, “Ce qui n’arrivera jamais.”

«C’est dur en quarantaine», a-t-elle révélé à la star de YouTube au sujet de la recherche d’un petit ami. «Je publie des choses qui disent que je veux un petit ami et des trucs et les gens le voient et je suis comme, je ne le pensais pas vraiment, cependant. Les gars, c’est beaucoup de travail. »

Publiquement, Gomez a déjà fréquenté Justin Bieber, The Weeknd et Nick Jonas, et bien que jamais confirmé, a été lié à Taylor Lautner, Niall Horan, Orlando Bloom, Charlie Puth et Zedd.