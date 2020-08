Selena Gomez joue dans le film d’horreur Scream 5, disent-ils | .

La belle actrice et chanteuse Selena Gomez va apparemment donner une tournure à ce à quoi elle est habituée, puisque tout semble indiquer qu’elle fait partie du casting de « Cri 5« , le dernier opus de la série avec Courteney Cox.

Pendant plusieurs mois, la rumeur s’était répandue selon laquelle Selena Gomez pourrait être l’une des victimes de crier, quelque chose qui a bien sûr ému ses millions de followers.

C’est début août que Courteney Cox a annoncé via son compte Instagram officiel son retour en tant que reporter Gale Weathers dans «Cri 5», Rejoignant David Arquette, Jenna Ortega, Melissa Barrera et les réalisateurs Matthew Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett.

Cependant, il est important de noter que le Gomez Jusqu’à présent, cela n’a été confirmé ni par le producteur ni par personne responsable du film, mais plusieurs mouvements inhabituels dans les réseaux sociaux de la chanteuse et de l’actrice ont soulevé de grands soupçons.

Tous les acteurs confirmés l’ont suivie sur son compte Instagram et ses deux réalisateurs sur Twitter. En plus de cela, l’actrice de Friends a commenté dans l’une des dernières publications de Selena, « Je veux vraiment vous rencontrer », que beaucoup ont pris comme confirmation.

Et c’est que ce qui peut être simplement un compliment pour l’artiste, de nombreux adeptes ont pensé que c’était la confirmation de sa présence dans Cri 5.

Il est important de mentionner que Selena GomezEn plus d’être une chanteuse bien connue, elle est progressivement entrée dans le monde du cinéma et de la télévision, réalisant des rôles plus importants pour sa carrière.

Jusqu’à présent, aucun détail spécifique n’a été partagé sur l’intrigue de ce nouveau film, mais on sait que Courteney Cox et David Arquette, membres de la distribution originale de Scream, reprendront leurs rôles de Gale Weathers et Dewey Riley pour combattre à nouveau celui-là. as3s1n0 masqué.

En revanche, il n’y a toujours pas de date de sortie spécifique pour ce nouvel opus, bien que Paramount Pictures envisage de démarrer la production dès que possible afin qu’il puisse sortir en 2021, vingt-cinq ans après la première du premier film.

Selena Marie Gomez Elle a commencé sa carrière d’actrice à l’âge de 10 ans avec le rôle de soutien de Gianna dans la série pour enfants « Barney & Friends » et y a participé jusqu’en 2004, lorsqu’elle a été contrainte de se retirer du casting.

En dehors de sa carrière d’artiste, Selena Elle s’est également consacrée à la philanthropie et, en 2009, l’UNICEF en a fait la plus jeune ambassadrice de l’histoire, elle a également lancé sa propre ligne de vêtements, appelée Dream Out Loud et un parfum du même nom, ainsi qu’une ligne de vernis à ongles.

D’un autre côté, crier est un film slasher de 1996 écrit par Kevin Williamson et réalisé par Wes Craven. Sans surprise, la réaction au film a été en fait positive parmi les critiques de cinéma, qui ont apprécié le passage des films de slasher pour adolescents des années 1980 et leur série interminable de suites à moitié laborieuses.

Le film a été réalisé dans l’intention de faire constamment référence au genre d’horreur au cinéma, car il comporte plusieurs références à d’autres films du genre.

Les victimes dans crier sont conscients et font de nombreuses références aux conventions de slasher pour adolescents et aux films d’horreur, car cela est le plus notable dans le personnage de Randy Meeks, qui propose un monologue sur la façon dont un personnage peut survivre en suivant certaines règles spécifiques au genre et en évitant les comportements qui ils sont généralement mortels dans les films d’horreur.