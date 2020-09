Selena Gomez a parlé de la vie en quarantaine et de la façon dont elle a géré l’anxiété et la solitude pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19).

La chanteuse “Rare” était l’invitée du podcast The Big Ticket jeudi 10 septembre, où elle a révélé qu’elle utilisait les temps d’arrêt pour être introspective et en savoir plus sur elle-même et son pays.

«C’est certainement le plus de temps que j’ai passé seul depuis l’âge de seize ans», a admis Gomez. “Au début, c’était super inconfortable, d’autant plus à cause de l’anxiété que je portais à cause de tout ce qui se passe.”

“J’ai aussi le sentiment d’avoir eu l’opportunité d’en apprendre beaucoup sur mon pays d’une manière que je n’avais jamais eu auparavant”, a-t-elle ajouté. “J’ai l’impression d’avoir acquis un sens des connaissances et un sentiment de bien-être en disant ce que je dis, et je me sens bien dans ce que je soutiens, et je ne vais pas laisser d’autres opinions diriger ce que Je me sens personnellement. “

Gomez a également lancé son émission HBO Max Original, Selena + Chef, pendant la quarantaine. L’émission de cuisine a été récemment renouvelée pour une deuxième saison.

“C’était en fait juste pendant la quarantaine”, a-t-elle déclaré à propos de l’émission. «Je venais d’emménager dans ma maison et j’avais cette cuisine de rêve, et j’imaginais juste préparer des repas et faire tout cela, mais j’ai réalisé que je ne savais cuisiner que cinq choses.