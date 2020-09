Candy Robertson et James Robertson, créer des bandes dessinées ensemble comme Candy James sont surtout connus dans les bandes dessinées pour leur série Pecanpals., Mais ils travaillent maintenant sur une série de quatre romans graphiques Archie et Reddie en commençant par I Really Dig Pizza. Les livres font partie d’une série de romans graphiques pour les premiers lecteurs qui suivent les aventures comiques de deux jeunes renards. Dans le premier livre, I Really Dig Pizza, Archie tombe sur une friandise au fromage dans la forêt et essaie de la garder secrète, jusqu’à ce que Reddie vienne prêt à résoudre le mystère. Archie And Reddie: I Really Dig Pizza sera publié à l’automne ou 2021 aux côtés du deuxième livre.

Oeuvre d’Archie et de Reddie.

Candy James est un duo créatif mari et femme originaire de Hong Kong et de Nouvelle-Zélande. Ils se sont rencontrés dans un cours d’art au lycée et vivent maintenant dans une ferme de 18 acres juste à l’extérieur de Ballarat, la première ville australienne de la ruée vers l’or. Avec une formation en graphisme commercial et en conception de produits, leurs modèles de jouets primés ont été vendus et exposés dans le monde entier.

La photo publicitaire de Candy James.

Chris Hernandez chez Razorbill a acquis la série tout en Gemma Cooper à l’agence Bent a négocié l’accord de quatre livres.

Razorbill est une empreinte de Penguin Young Readers Group, se consacre à la publication du meilleur de la fiction et de la non-fiction pour jeunes adultes et de niveau moyen. Chris Hernandez a rejoint Razorbill en tant que rédacteur en chef en avril 2019, acquérant des livres d’images, des années intermédiaires, des jeunes adultes et des romans graphiques. Avant de rejoindre Penguin Random House, il était rédacteur en chef chez HarperCollins. La Bent Agency, de Manhattan, New York et Richmond, Londres, est le siège de treize agents littéraires ainsi qu’une équipe dédiée aux droits et aux opérations. Gemma Cooper dit qu’elle est fermée aux soumissions générales, mais ouverte aux écrivains noirs de fiction pour enfants (6+ à YA) et de romans graphiques, si cela est intéressant.

