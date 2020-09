Sony développe une nouvelle série télévisée en direct basée sur le personnage de bande dessinée Marvel, Silk, selon Variety. La nouvelle série est développée par Phil Lord et Chris Miller, qui ont travaillé sur Spider-Man: Into The Spider-Verse, avec Amy Pascal. Avec Lauren Moon en pourparlers pour écrire la série pour Sony. Elle a précédemment travaillé sur l’émission Atypical de Netflix.

Aucun réseau ou service de streaming n’est actuellement connecté, mais les sources de Variety indiquent qu’Amazon est en pourparlers pour acquérir le projet, ainsi que d’autres séries Marvel potentielles basées sur des personnages contrôlés par Sony, qui font partie de l’univers plus large de Spider-Man.

Espérons que Disney est en pourparlers avec Sony sur la possibilité d’apporter Silk à Disney +, car ce serait les émissions naturelles à la maison, plutôt qu’un autre service de streaming. Comme il existe des problèmes majeurs concernant les droits multi-plateformes pour les différents personnages de Marvel.

Sony et Disney ont déjà conclu des accords pour travailler ensemble sur de nombreux films de Spider-Man, notamment Far From Home et Homecoming. Le personnage est déjà apparu à l’écran, alors que Tiffany Espensen jouait l’alter ego de Silk Cindy Moon, dans «Spider-Man: Homecoming». On ne sait pas pour le moment si elle jouerait dans la série.

Silk, est apparu pour la première fois dans The Amazing Spider-Man # 1 d’avril 2014 et est un super-héros coréen américain, avec des pouvoirs similaires à Spider-Man.

Sony développe un film basé sur Silk depuis un certain temps, mais il semble maintenant que le projet se dirige vers le petit écran en tant que série.

Pensez-vous que Silk devrait se diriger vers Disney + ou Amazon?

