LUNDI, AOÛT. 31

Shailene Woodley et Julie Bowen rejoignent ‘Fallout’

Shailene Woodley et Julie Bowen ont rejoint le casting du drame de lycée de Jenna Ortega «Fallout», qui a tourné à Los Angeles.

John Ortiz, Will Ropp, Maddie Ziegler et Niles Fitch jouent également dans “Fallout”. Megan Park dirige à partir de son propre scénario sur le personnage d’Ortega face aux retombées émotionnelles d’une tragédie scolaire. David Brown produira pour la société américaine Clear Horizon aux côtés de Rebecca Miller et Cara Shine. Joannie Burstein et Giulia Prenna produiront également.

Clear Horizon vend les droits mondiaux au prochain Festival international du film de Toronto et à l’American Film Market, grâce au financement de SSS Entertainment. La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Deadline Hollywood.

David Newman, Keith Merryman signe avec des artistes A3

L’équipe de rédaction-production David Newman et Keith Merryman ont signé avec A3 Artists Agency.

Le duo s’est précédemment associé sur “Friends With Benefits”, avec Justin Timberlake et Mila Kunis, et les deux films “Think Like a Man”. Plus récemment, ils ont terminé le scénario de «Father of the Groom» pour Kevin Hart et STX.

Newman et Merryman continuent d’être dirigés par Writ Large et représentés par Goodman, Genow, Schenkman, Smelkinson et Christopher.

Shira Haas Drama ‘Broken Mirrors’ Set pour septembre

Level 33 Entertainment a fixé au 22 septembre la date de sortie théâtrale et numérique nord-américaine du drame israélien «Broken Mirrors», avec Shira Haas.

Haas a été nominée pour un prix Ophir pour «Broken Mirrors» pour son interprétation de la fille adolescente qui découvre un secret sur son père militaire strict. Aviad Givon et Imri Matalon ont produit et réalisé leur propre scénario.

Haas vient d’un Emmy Award pour son rôle dans la série Netflix «Unorthodox» en tant que jeune femme vivant malheureusement dans un mariage arrangé.