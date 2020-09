Shakira Depuis le début elle a fait ses débuts à la fois en chant et en danse, cette Colombienne dès son plus jeune âge est tombée amoureuse de sa simplicité et de son essence sur scène, le mouvement de ses hanches l’a toujours distinguée des autres et sans oublier sa voix talentueuse et sa facilité de composer de belles chansons.

À l’âge de 13 ans, Shakira a commencé à faire ses débuts avec ses chansons et son nom a rapidement commencé à résonner dans le monde entier, tout cela après son « échec commercial » des albums « Magic » et « Danger », malgré cela, Shakira Il n’a pas abandonné et après deux ans, il a commencé son long chemin vers la gloire avec l’album «Pies descalzos».

L’un des albums avec lesquels Shakira Le plus résonné dans le monde a été avec Oral Fixation, Vol.1, sorti en 2005, cet album s’est rapidement positionné à la quatrième place du Billboard 200 aux Etats-Unis, avec plus de 157 000 exemplaires vendus la première semaine.

Cet album a également remporté les Grammy Awards 2006 du « Meilleur album de rock latin / alternatif ». Lors des Latin Grammy Awards, il a été couronné « Meilleur album » et « Meilleur album vocal pop féminin », ce qui signifie Shakira une évolution totale en tant qu’artiste.

C’est dans cet album que l’on voit la jeune femme Shakira avec un bébé dans ses bras, et elle a été inspirée par Eva pour recréer cette œuvre.