Shakira apparaît sur la photo et surprend ses fans, elle a de la cellulite! | .

La colombienne Shakira est une personnalité connue dans le monde entier, des millions de fans ont sûrement été surpris d’apprendre que l’interprète de « Anthology » n’est pas une femme parfaite, elle apparaît dans un Photo où vous pouvez clairement voir que vous avez cellulite.

La femme de Gerard pique elle rend ses fans fous avec ses mouvements de hanche, sa voix puissante et surtout son charisme et sa simplicité, bien sûr personne dans cette vie ne peut être parfait, mais ses fans ne pensaient pas cela, car Shakira Isabel Mebarak Ripoll nom complet de la chanteuse elle était une sorte de déesse.

La chanteur Elle a battu des records, sa musique peut être entendue dans tous les coins du monde, et elle est apparemment l’une des femmes les plus heureuses du monde, ayant une famille incroyable, deux beaux enfants et un mari qui l’adore.

À 43 ans, Shakira est l’une des rares célébrités qui ne se soucient sans doute pas de ce que les autres vont dire d’elle, alors elle ne fait pas si attention à apparaître en public très soignée, elle est généralement un peu plus terre à terre.

Peut-être que vous vous souvenez quand c’était le Super Bowl où elle est apparue avec Jennifer Lopez, Shakira est allée à la conférence de presse en Jeans, une chemise et des bottines blanches, contrairement à elle, JLo, étant connue comme une diva, portait une tenue des plus luxueuses et spectaculaire, Shakira, bien qu’elle n’ait pas eu une grande marque qui l’accompagne, a montré sa simplicité et son charisme.

La photo principale de la note a été prise en 2014, Shakira portait une tenue composée d’une robe légèrement courte, de hautes bottes noires et de ses cheveux blonds typiques avec ses boucles, en fait il y a deux photographies, l’une où elle apparaît debout et la seconde là où elle est assise, les jambes croisées, c’est là que sa peau de cellulite est clairement visible.

S’il est probable qu’elle savait déjà qu’elle avait une accumulation de graisse dans certaines parties du corps (c’est ainsi que la cellulite est définie), malgré l’exercice avec l’âge, c’est un peu compliqué de ne pas l’avoir ou de l’enlever, sûrement l’interprète de « Waka waka «Cela ne le dérange pas, il a toujours l’air plutôt joyeux.

Shakira n’est pas la seule célébrité que les caméras ont capturée dans des situations légèrement défavorables, certains artistes ont choisi d’arrêter de se maquiller afin d’abandonner les standards de beauté qui se sont imposés au fil des ans.

Peut-être l’une des premières à avoir commencé avec cette idéologie a été Alicia Keys, car de nombreuses jeunes femmes ont été déprimées quand elles ont vu les photographies parfaites de célébrités et ont voulu leur ressembler; Ils ont ensuite été critiqués pour être apparus en public et ne pas avoir l’air aussi beaux que sur les couvertures de magazines.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Compte tenu de cela, ils ont commencé avec l’idéologie de ne pas porter plus de maquillage et de laisser apparaître leurs imperfections afin que les autres femmes réalisent à quel point elles étaient belles comme elles.

Shakira n’est pas une femme qui utilise généralement autant de maquillage, généralement elle a l’air très naturelle comme ses cheveux, bien que ce soit l’avantage d’avoir des boucles, elles peuvent être portées en vrac et même avec une broche elles sont belles, en termes de maquillage en plusieurs Parfois l’interprète de « Pies descalsos » est apparu avec très peu ou même rien, suivant l’idéologie d’Alicia Keys.

Le visage et le corps des célébrités sont tout aussi imparfaits que ceux d’une femme normale, nous devrions donc être fiers de notre silhouette, tout comme Chiquis Rivera, Shakira, Demi Lovato, Alicia Keys et même Camila Cabello l’ont fait.

À lire aussi: Shakira: une confession audacieuse qui met Gérard Piqué en difficulté