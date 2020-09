Comme le reste de la sortie de la phase quatre de Marvel Cinematic Universe, Shang-Chi et la légende des dix anneaux a été fermé et a été retardé en raison de la pandémie de coronavirus, et le blockbuster de super-héros a été l’une des premières grandes productions hollywoodiennes à être arrêtée en mars, l’incertitude qui aurait coûté au studio jusqu’à 300000 dollars par jour.

Les choses semblent maintenant se remettre sur les rails, cependant, avec la reprise du tournage vers la fin du mois de juillet, et jusqu’à présent, l’équipe derrière Shang-Chi a fait un excellent travail pour garder les choses secrètes, avec seulement quelques photos et vidéos. parviennent à se frayer un chemin en ligne et la plupart des détails entourant l’intrigue restent confinés au royaume de la rumeur et de la spéculation.

Étant donné qu’il s’agit du MCU dont nous parlons, cependant, le film présentera évidemment des liens avec l’univers partagé plus large et établira comment le personnage principal y s’intègre. En fait, une nouvelle photo révèle que la star de Doctor Strange Benedict Wong est en Australie et bien que ce soit peut-être une coïncidence qu’il prenne une bouchée à manger avec l’homme principal Simu Liu à l’autre bout du monde, cela semble beaucoup plus. probablement que Wong pourrait être défini pour une apparition dans la photo.

Il a déjà été dit que le baron Mordo de Chiwitel Ejiofor pourrait jouer un rôle dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux, qui présente l’opportunité idéale de raconter des histoires pour Wong, et cela aurait tout son sens dans le contexte de l’intrigue, car Shang-Chi n’a guère été étranger à la rencontre des arts mystiques dans les pages de Marvel Comics. Pour l’instant, cependant, nous devrons simplement attendre et voir si la visite de Wong équivaut à quelque chose.