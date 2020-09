Sur les photos partagées par Mysskin sur les réseaux sociaux, on peut voir les réalisateurs Shankar, Linguswamy et Sasi, l’acteur-cinéaste Balaji Sakthivel, Gautham Vasudev Menon, Mani Ratnam.

Mumbai Publié: 21 septembre 2020 21h24 Shankar, Mani Ratnam, Gautham Vasudev Menon, Vetrimaaran assistent à l’anniversaire de Mysskin; Voir les PHOTOS

Alors que le réalisateur sensationnel de Kollywood, Mysskin, célébrait hier son 49e anniversaire, les principaux réalisateurs de Kollywood, dont Mani Ratnam, Vetrimaaran et Gautham Menon, Shankar ont pris part à la célébration qui a été organisée. Dans les photos partagées par Mysskin sur les réseaux sociaux, on peut également voir Linguswamy et Sasi, l’acteur-cinéaste Balaji Sakthivel. Le chanteur-compositeur Karthik a également été vu sur les photos. Mysskin a été vu en train de couper un gâteau, tandis que les autres que nous avons vus profiter du moment en acclamant le réalisateur.

Sur le plan de la carrière, Mysskin a récemment annoncé qu’il dirigera la suite de son film de superhit Pisasu. Le film mettra en vedette Andrea Jeremiah en tant qu’acteur principal. La suite sera financée par Rockfort Entertainment et le film sera déployé au mois de novembre. Pendant ce temps, les créateurs devraient finaliser le reste de la distribution et de l’équipe. Son dernier film Thupparivaalan 2 a été controversé après son retrait du film et Vishal a pris la relève en tant que réalisateur.

Voir les photos ici:

À propos d’aujourd’hui. Merci @shankarshanmugh @menongautham pic.twitter.com/ZOnDtJesGE – Mysskin (@DirectorMysskin) 20 septembre 2020

Pendant ce temps, les autres administrateurs sont occupés avec leurs propres entreprises. Gautham Vasudev Menon s’est récemment aventuré dans le métier d’acteur et il a été salué par les fans. Son prochain projet de réalisateur est Joshua: Imaipol Khaakha. D’autre part, Shankar est actuellement occupé avec Indian 2, qui comprend Kamal Haasan, kajal Aggarwal et Rakul Preet Singh dans les rôles principaux, tandis que Vetrimaaran a Vaadivasal de Suriya dans son pipeline. Mani Ratnam dirigera le prochain magnum opus Ponniyin Selvan, qui est l’adaptation du roman tamoul du même nom.

