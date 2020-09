Sharon Horgan jouera l’ex-femme de Nicolas Cage dans la comédie d’action de Lionsgate «Le poids insoutenable du talent massif».

Cage joue le rôle d’une version fictive de lui-même qui se sent créativement insatisfait et fait face à la ruine financière, ce qui le conduit à accepter une offre d’un million de dollars pour assister à l’anniversaire d’un super fan, joué par Pedro Pascal. Lorsque les choses prennent une tournure extrêmement dangereuse, Cage est obligé d’être à la hauteur de sa propre légende, canalisant ses personnages les plus emblématiques à l’écran afin de se sauver lui-même et ses proches. Le personnage de Horgan sera entraîné dans les événements à mesure qu’ils deviennent incontrôlables.

Le film sera réalisé par Tom Gormican à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Kevin Etten. Les producteurs sont Kevin Turen, Kristin Burr et Mike Nilon. «Le poids insupportable des talents massifs» devrait entrer en production cet automne.

Horgan a remporté un BAFTA TV Award du meilleur auteur de comédie et deux British Comedy Awards de la meilleure actrice de télévision pour sa série BBC «Pulling», qu’elle a co-écrite. Elle a également reçu une nomination aux Emmy pour la co-écriture de «Catastrophe», une série Channel 4 dans laquelle elle a joué et produit par la direction aux côtés de Rob Delaney. Horgan a également créé la série humoristique HBO «Divorce» et co-créé la série télévisée comique «Motherland». En plus de sa seule victoire aux BAFTA TV, elle a reçu sept autres nominations à la cérémonie de remise des prix.

Ses crédits de long métrage incluent «Game Night» et «Military Wives». Elle est représentée par WME, United Agents du Royaume-Uni et l’avocat Nelson Davis.

Lionsgate a prévu «Le poids insupportable des talents massifs» pour le 19 mars 2021.