Vendredi, il a été annoncé que Shenmue, le pionnier du titre classique dans le genre de jeu en monde ouvert, aura sa propre adaptation au anime. Il sera produit en collaboration par Crunchyroll et Adult Swim, et le créateur de la franchise Yu Suzuki fera également partie de l’équipe qui donnera vie à l’animation.

Crunchyroll a annoncé à la Virtual Crunchyroll Expo que le titre classique de SEGA aura une adaptation animée. Il se composera de 13 épisodes animés par le studio Telecom Animation Film (studio derrière Tower of God, une autre de ses collaborations Crunchyroll).

De plus, le premier art promotionnel a été présenté. Shenmue: l’animation Il semble que ce sera le titre officiel de l’adaptation. On y reconnaît les visages familiers de Ryo, le jeune protagoniste de la série de jeux qui tentera de venger la mort de son père. A côté de lui le méchant Lan Di, et enfin le mystérieux et adorable Shenhua:

Yu Suzuki, l’esprit derrière les jeux, sera dans le production exécutive d’anime. Il sera réalisé par Chikara Sakurai (deuxième saison de One Punch Man).

Pour l’instant on ne sait pas à quel moment de l’histoire de Ryo l’anime suivra. Il pourrait simplement décrire ce qui s’est passé dans les trois jeux, ou il pourrait se plonger dans les événements futurs du jeu, et peut-être même mettre fin à cette histoire passionnante de vengeance.

Shenmue est venu à la lumière dans 1999 pour le Dreamcast et tellement fasciné par ses nouveaux concepts qu’en 2001, il a reçu une suite qui a également été créée sur Xbox. Malheureusement pour les fans, la troisième partie a dû attendre près de deux DECADES sur un projet qui semblait ne jamais se terminer. Et l’attente en valait-elle la peine? Eh bien, cela dépend de chaque joueur.

Le jeu a tout pour être une excellente adaptation d’anime, mais nous verrons quand plus de détails seront révélés.