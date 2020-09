Mexico.– Sherlyn a décidé de sortir avec son bébé André après plusieurs mois en détention et l’un des premiers sites qu’il a visités était le Basilique de Guadalupe.

Pour remercier les trois premiers mois de la vie de son fils, l’actrice l’a emmené visiter le Vierge de Guadalupe, afin qu’il reçoive la bénédiction de la Morenita del Tepeyac.

Bien sûr, Sherlyn a pris toutes les mesures de précaution pour la visite qu’elle a documentées sur ses réseaux sociaux.

«Aujourd’hui, nous sommes allés visiter La Virgen. Bénédictions », a écrit Sherlyn dans ses histoires Instagram dans lesquelles elle a publié une photo du moment, à l’image qu’elle porte le petit André.

Sherlyn partage constamment des moments de sa vie quotidienne en tant que mère d’André, comme la réalisation de baigner les premiers mois de bébé lorsque vous êtes mère et seule.

André est né le dernier samedi de mai, après quelques complications et a également partagé la nouvelle avec ses partisans.

L’actrice est devenue une mère très dévouée qui soutient et promeut l’allaitement.

Mon allaitement a commencé comme des choses qui en valent la peine commencent avec un peu de peur et avec beaucoup d’amour, @andrenuestrobebe est née de 2,5 kg et 51 cm, en tant que mère ce que vous voulez le plus, c’est que votre bébé soit en bonne santé et fort, André n’était pas très bonne succion, je ne vous dirai pas que c’était facile il y a eu des moments de désespoir ecchymoses et blessures, heureusement j’ai eu de l’aide, ma mère, ma consultante en lactation @lactandomichelleklapp et le pédiatre d’André @meaveguillermo qui m’a fait confiance et à mon corps et m’a fait confiance que si je pouvais, aujourd’hui après 10 semaines d’allaitement je peux vous dire que ça valait le coup, André mesure 62 cm et pèse 5,5 kg et sa santé est parfaite et je peux vous dire que l’allaitement est merveilleux un beau lien entre maman et fils! C’est l’amour fait de la nourriture # semaine de l’allaitement maternel # normaliser l’allaitement

