L’acteur Shilpa Shetty a répondu aux allégations de tricherie formulées contre elle et son mari Raj Kundra pour avoir prétendument dupé un investisseur dans un stratagème d’achat d’or. Shilpa a déclaré que «la vérité sera bientôt révélée».

Sachin Joshi, un Indien non-résident (NRI), s’est adressé à la police de Khar en mars pour se plaindre d’avoir été trompé par Satyug Gold Pvt Ltd, une société de négoce d’or anciennement dirigée par Shetty et Kundra, a déclaré un responsable dans un rapport du PTI. . Selon le plaignant, il avait acheté près d’un kilo d’or pour Rs 18,58 lakh à la société dans le cadre d’un projet aurifère en mars 2014, a-t-il déclaré.

Dans le cadre d’un plan quinquennal, l’acheteur s’est vu offrir une carte or à un taux réduit et a promis une certaine quantité d’or remboursable à la fin du terme, a-t-il déclaré. Le plan de mandat de Joshi a pris fin le 25 mars 2019 et lorsqu’il a tenté de récupérer la carte, il a constaté que le bureau de l’entreprise au complexe Bandra Kurla avait fermé ses portes.

Shilpa a maintenant dit à IANS que les allégations étaient fausses. «Toutes ces allégations de Sachiin Joshi sont complètement fausses et sans fondement. Chez Satyug Gold, les commandes de chaque client ont été exécutées à temps. Nous avons même déposé 1 kg d’or pour lequel Sachiin Joshi n’a pas encore payé les frais de surestaries légalement applicables. Peu de gens le savent, nous avons également une affaire de renvoi de chèque devant le tribunal contre ce délinquant en série. Si nous ne voulions pas lui donner l’or, nous ne le ferions pas déposer au tribunal. Le tribunal a maintenant désigné un arbitre où nous avons présenté les frais exigibles et clairement mentionnés sur la facture et le site Web. La vérité sera bientôt révélée », a-t-elle déclaré.

Plus tôt en mars, Raj avait également commenté la même chose. «Il s’agit de déclarer que les affirmations faites par le soi-disant NRI ou le fils de Gutka Baron (comme l’appellent les médias) à savoir M. Sachin Joshi sont totalement fausses et frivoles. Je voudrais clarifier les nouvelles qui font le tour et qui sont manifestement reprises par d’autres agences de presse sans vérifier les faits avec les autres parties impliquées. Cet acte de M. Sachin Joshi est une autre tentative de calomnier et de ternir mon image et ma réputation dans le pays. Il a fait plusieurs tentatives auparavant, donc ce n’est pas nouveau », a-t-il écrit dans un communiqué.

