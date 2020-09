Les fans de Marvel sont catégoriques sur le fait que Chadwick Boseman ne devrait pas être refondu en tant que Black Panther, mais cela signifie-t-il que Shuri pourrait assumer le rôle?

Le monde a été choqué et attristé d’apprendre la mort de Chadwick Boseman le 28 août.

L’acteur de 43 ans est décédé après une bataille de quatre ans contre le cancer et des hommages affluent pour l’acteur né en Caroline du Sud depuis lors.

La mort tragique de Chadwick Boseman a laissé beaucoup de gens avec un énorme trou dans leur cœur et pour l’univers cinématographique de Marvel, un énorme trou dans leur distribution de personnages.

En conséquence, la spéculation a commencé à se tourner vers l’avenir du MCU et de la série Black Panther et sur la façon dont les deux gèrent le décès d’un tel personnage clé.

Une solution vantée par certains fans serait que Shuri de Letitia Wright joue le rôle de Black Panther, mais quelle est la probabilité que cela se produise? Shuri devient-il Black Panther dans les bandes dessinées?

Où la mort de Chadwick Boseman laisse Black Panther 2

Suite au succès sans précédent de Black Panther lors de sa sortie en février 2018, une suite a été rapidement confirmée et le scénariste et réalisateur Ryan Coogler s’est mis à proposer une nouvelle histoire à raconter pour T’Challa et le pays de Wakanda.

Cependant, le décès tragique de Chadwick Boseman laisse le film sans son acteur principal et comme Ryan Coogler l’a expliqué dans un communiqué:

«J’ai passé l’année dernière à préparer, à imaginer et à écrire des mots à lui dire, que nous n’étions pas destinés à voir. Cela me laisse brisé de savoir que je ne pourrai plus regarder un autre gros plan de lui sur le moniteur ou marcher vers lui et lui demander une autre prise. «

Au moment de la rédaction de cet article, Black Panther 2 devrait encore avoir lieu, mais beaucoup de travail devra maintenant être entrepris pour compenser le décès de Chadwick Boseman.

Une chose que les fans de Marvel ont déjà dit sur les réseaux sociaux est que Chadwick Boseman ne devrait pas être refondu avec un autre acteur mais que pourrait-on faire à la place?

@Marvel Ne refondez pas Black Panther! Chadwick Boseman est irremplaçable! Pour que la franchise continue, sa sœur, Shuri, devrait être la suivante dans la succession. (Je suis sûr que je ne suis pas le seul à avoir pensé à ça) – Debi (@debiJarman) 31 août 2020

Shuri pourrait-il devenir Black Panther?

Après sa première introduction au MCU, Wakanda est rapidement devenu un lieu incontournable de la série et après le succès du premier film Black Panther, il serait impossible d’écrire simplement le pays et les personnages présentés.

En conséquence, les fans ont spéculé que Shuri, la sœur de T’Challa, pourrait bien endosser le rôle de Black Panther.

C’est sans doute la meilleure solution pour Marvel car le personnage de Shuri devient Panthère noire dans les bandes dessinées et reçoit une formation de T’Challa lui-même si quelque chose lui arrive.

Certes, faire de Shuri la reine de Wakanda et de la Panthère noire si rapidement n’est pas idéal étant donné la patience du MCU dans la construction de ses personnages, mais il existe peu d’autres solutions.

Comment Shuri pourrait devenir Black Panther dans Black Panther 2

Faire face à la mort d’un acteur est presque toujours impossible. Les efforts de JJ Abrams pour inclure Carrie Fisher dans The Rise of Skywalker en témoignent.

Avoir Black Panther 2 sans Chadwick Boseman comme T’Challa est une tâche tout aussi impossible.

Cependant, le moyen le plus simple de continuer la série, à notre avis, serait d’avancer de plusieurs années et de le tuer ou de l’écrire entre les films, puis dans une narration d’ouverture, similaire à celle du premier Black Panther. , expliquez que Shuri a maintenant assumé le rôle.

En tant que sœur de T’Challa et chef du développement technologique de Wakanda, elle est le choix parfait.

Oui, c’est loin d’être une solution élégante ou organique mais cet écrivain n’est pas un scénariste.

Une chose est sûre cependant, Chadwick Boseman, qui venait tout juste de devenir un nom familier, manquera cruellement, à la fois au MCU et au monde du cinéma en général.

