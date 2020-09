La gagnante de Big Boss 4, Shweta Tiwari, vient de confirmer qu’elle a été testée positive au COVID, elle a ajouté qu’elle était en quarantaine jusqu’au 1er octobre au moins.

Actrice de télévision qui a remporté Big Boss 4 – Shweta Tiwari a été testée positive pour le coronavirus. L’actrice qui est connue pour son rôle dans Mere Dad Ki Dulhan «ne se sentait pas bien il y a quelque temps, après quoi elle s’est fait tester pour COVID-19», selon une source qui a parlé au Times Of India. Maintenant, ETimes TV a récemment rapporté que l’actrice avait confirmé la nouvelle et avait déclaré: “Oui, j’ai été testée positive au COVID-19.”

Expliquant comment tout a commencé, elle a déclaré à ETimes: “J’ai développé une toux le 16 septembre. Tony et Deeya ont dit que la séquence du mariage avec Varun était très importante et même autrement, je sentais que je ne devais prendre aucun risque. Je me suis dirigé vers moi-même. testé. ” Elle a ajouté qu’elle se débrouillait bien même dans les circonstances: “Eh bien, heureusement, j’ai suffisamment de chambres. Donc, je me suis mis en quarantaine. Palak (fille) est aussi très particulière en matière de distanciation sociale.” C’est une période difficile sans aucun doute. Même sur les plateaux, c’est tellement difficile à tourner. C’est parfois tellement énervé. Quand sortirons-nous de cette pandémie? “

Donnant une mise à jour sur son fils Reyansh, elle a déclaré: “Je l’ai envoyé à son père (Abhinav Shukla)”, a déclaré Shweta en fait, ajoutant: “Je bois beaucoup d’eau chaude essentiellement et je lis beaucoup . J’ai eu des symptômes pendant les trois premiers jours. J’ai été testé le 17 septembre. Mais maintenant je vais bien. Je dois me mettre en quarantaine jusqu’au 1er octobre au moins. Mon prochain test aura lieu le 27 septembre. “

