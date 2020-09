Pablo Motos s’est positionné pendant la crise des coronavirus comme l’une des figures les plus critiques contre le gouvernement dirigé par Pedro Sánchez et sa gestion de la pandémie. Dans plusieurs de ses interventions dans «El hormiguero» ou dans les visites plus politiques qu’il reçoit, il n’a pas hésité à montrer son point de vue et, comme il l’a affirmé, continuera de le faire.

Pablo Motos dans ‘El hormiguero’

Le chauffeur est entré par téléphone dans « La Ventana » le 31 août, programme que Carles Francino présente sur Cadena SER, à l’occasion de son anniversaire. Au cours de l’entretien qu’ils ont eu, le Valencien a été interrogé sur s’il maintient la ligne critique contre les politiciens dans la nouvelle saison de ‘El hormiguero’ qui commence le 7 septembre. Ceci, sans aucun doute, a assuré que cela continuera.

« Je suis très content de ce que j’ai dit. Vous pouvez voir les dates et ce que j’ai dit et les faits », a-t-il dit.« Ce que je veux, c’est être utile de tout mon cœur. J’ai énormément de respect pour les gens qui gouvernent. Il me semble que le travail le plus difficile en Espagne est d’être président du gouvernement, mais si les choses ne vont pas ou pourraient être meilleures, J’ai aussi le droit de le dire et je continuerai à le dire« .

Premier jour avec surprise

Le 7 septembre, « El hormiguero » entame une nouvelle saison marquée par le coronavirus, avec toutes les conséquences et les changements que cela entraîne. Dans son discours à « La Ventana », il a déclaré que faire venir Will Smith étant donné les circonstances épidémiologiques va être difficile, bien qu’il ait un as dans sa manche pour la première: « C’est très mauvais que je vous dise ça, mais J’ai une surprise pour le premier jour« D’après le programme, ils lui ont demandé s’il s’agissait de Messi, mais le présentateur l’a nié, expliquant que peu importe combien il a essayé ces années-là, il n’y avait aucun moyen de le convaincre.