* Avertissement spoiler pour Silent Hill 2, Silent Hill: Origins, Silent Hill: Homecoming, Silent Hill: Shattered Memories et Silent Hill: Downpour *

Le bruit blanc d’une télévision poussiéreuse enveloppe James Sunderland des échos d’un acte horrible. Au milieu de la cacophonie sifflante de l’électricité statique, il y a des cris étouffés, autrefois nichés au plus profond de son subconscient. James est venu à Silent Hill à la recherche de Mary, sa défunte épouse. Mais au lieu d’une réunion éthérée entre des amants malheureux, un sombre secret se profile: James est secrètement le meurtrier de Mary.

Silent Hill 2 ′La grande révélation de s frappe comme une batte de baseball sur le crâne lors d’une première partie. C’est un moment que les entrées suivantes ont passé des années à courir après la queue de cochon, à leur grand dam. Trop souvent, il y a cette prédisposition à être le prochain Silent Hill 2, et cette ambition se manifeste de la manière la plus superficielle possible. Malgré de nobles intentions.

Silent Hill: retour à la maison n’était pas le premier de cette longue lignée d’imitateurs, mais c’est le plus flagrant. Alex Shepard, un vétéran militaire, rentre à la maison après s’être battu à l’étranger pour aider à la recherche de son frère disparu Josh. Finalement, le sentier mène directement à Silent Hill. Alors que «la guerre est l’enfer» pourrait être surjoué dans l’horreur, les fans ont salivé à l’idée des délires cauchemardesques d’un soldat se manifestant dans la ville fantôme titulaire. Mais cela n’a pas été le cas.

Au lieu de cela, lorsque l’histoire trébuche vers son point culminant, Alex apprend qu’il n’était pas dans l’armée, mais plutôt dans un hôpital psychiatrique après qu’un malheureux accident de bateau ait coûté la vie à Josh. Ce qui est censé être un coup de poing fait plutôt rire le ventre. Qu’importe à quel point il est ridicule qu’Alex puisse combattre des monstres avec des poings en arrière bien qu’il n’ait jamais été entraîné par l’armée – cette torsion bon marché met en évidence un malentendu fondamental sur ce qui a rendu la révélation de Silent Hill 2 si puissante.

Lorsque vous apprenez que James a tué Mary, cela recontextualise l’ensemble du jeu. Des infirmières à tête de bulle sexuellement chargées qui tourmentent James à de nombreux sosies reconstituant la mort de Mary – la ville projette leur relation abusive dans une métaphore terrifiante. Ce sont des cauchemars nés de l’inconscient de James, avec une proposition tissée dans leur existence. Punition non seulement pour ce qu’il a fait à Mary, mais pour sa tentative désespérée d’effacer la vérité. Pendant ce temps, la torsion impliquant Alex n’est qu’un énorme piège non mérité. D’une manière ou d’une autre, il a complètement oublié qu’il était à l’hôpital, avec un fantasme élaboré pour démarrer. Contrairement à James, dont le déni vient d’un état d’esprit égoïste, Alex n’a pas de véritable excuse pour oublier ce qui s’est passé. La mort de Josh était un accident, et quoi qu’il en soit, il n’ya pas de réponse claire pour expliquer pourquoi cet événement pousserait Alex à prendre la personnalité d’un soldat. Le raisonnement instable est qu’Adam Shepard, leur père, était un soldat, alors Alex l’a pris après lui, mais c’est tout. Pire encore, cette torsion est oubliée presque immédiatement après avoir été évoquée, avec à peine un murmure avant le générique.

C’est une honte. Le retour à la maison a abandonné l’exploration des traumatismes de la guerre à travers les lentilles brumeuses de Silent Hill à cause d’une torsion à demi-âne. Pendant des années, la série s’est livrée à ce non-sens que-si-le-protagoniste-juste-oublié. Dans Silent Hill: Origines, Travis Grady oublie que son père s’est pendu jusqu’à ce que la ville le lui rappelle. Silent Hill: Souvenirs brisés est allé encore plus loin, Harry Mason découvrant qu’il vivait dans les rêves de sa fille pendant la thérapie. Rien de tout cela n’était réel. Peu importe à quel point les réponses pouvaient sembler différentes, ils copiaient toujours les devoirs de Silent Hill 2.

Silent Hill: averse a essayé de contourner cette critique en peaufinant un peu la formule. Murphy Pendleton est un condamné, et il peut raconter chaque détail solitaire de son crime. Lors d’un transfert de routine dans une autre prison, cependant, son bus dégringole dans Silent Hill, où il brave le brouillard sans illusion comme une béquille. Murphy a été enfermé parce qu’il a poussé un codétenu sous la douche. La vengeance du meurtre de son fils. Naturellement, cette trame de fond arrive à un point critique pendant qu’il est à Silent Hill. Dans une scène dénuée de subtilité, Murphy avoue à une religieuse que ce qu’il a fait était mal. Immédiatement après, la ville décide qu’il est réformé et libre de partir.

Une averse aurait pu inverser la tendance à certains égards, mais seulement légèrement. Contrairement à Alex, Murphy est conscient de ses bagages dès le départ, mais le confessionnal sape Silent Hill 2 d’une manière catastrophiquement différente. À l’appel du rideau, il y a plusieurs résultats possibles pour James. Dans une fin, il s’écrase dans le lac Toluca après avoir réalisé que Mary est partie pour toujours, tandis que dans une autre, il tente sa résurrection par des magies maléfiques. Chaque finale est tout aussi «canon» que l’autre. Silent Hill ne porte pas de jugement, aussi répréhensible que soient ses occupants. Donc, quand Murphy obtient l’autorisation de partir, cela implique que Silent Hill veut que chaque mauvaise personne avoue, et c’est tout, plutôt que d’être une force ambivalente qui projette les cauchemars des gens. Ce qui est foutu quand on considère la fin de « Leave » de Silent Hill 2. James saute la ville; bizarre comment le gars qui a assassiné sa femme de sang-froid peut se libérer. Sans vraiment admettre que le meurtre est mauvais!

Ironiquement, tous ces imitateurs n’ont pas réussi à prendre en compte l’une des leçons les plus poignantes de Silent Hill 2: l’importance de se débrouiller seul. Il n’a pas essayé d’être Silent Hill: Partie 2, même si la première entrée était aimée. Là où Silent Hill évoque des images de feu, de magie occulte et à quel point les liens familiaux sont plus épais que le sang, Silent Hill 2 évoque la mélancolie, les promesses non tenues et la puissance des émotions qui remonteront toujours à la surface. Peu importe à quel point le résultat est laid. C’est la raison pour laquelle 18 ans plus tard, Silent Hill 2 est si vénéré, et pas uniquement à cause de cette sacrée bonne tournure.

Avec les murmures d’un nouveau Silent Hill qui prend forme, mon seul espoir est que celui qui est derrière oublie Silent Hill 2. Nous y sommes allés, avons fait cela, avec plusieurs aspirants médiocres copiant déjà ses notes. Le moment est venu pour de nouveaux personnages, histoires et horreurs de sortir du brouillard, sans que des chaînes de deux décennies ne les alourdissent.

Si nous voulons plus de Silent Hill 2, il sera toujours là, à nous attendre.