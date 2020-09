Amazon est le fournisseur de streaming en haut de notre liste des émissions de télévision les plus regardées cette semaine, grâce à la série à succès du service The Boys.

La série est une interprétation irrévérencieuse du genre des super-héros et, selon Amazon, montre ce qui se passe lorsque «des super-héros, aussi populaires que des célébrités, aussi influents que les politiciens et aussi vénérés que des dieux, abusent de leurs super-pouvoirs plutôt que de les utiliser pour de bon. «

La saison 2 d’Amazon’s The Boys a fait ses débuts plus tôt ce mois-ci.

À un moment donné au cours de la deuxième saison de la série à succès d’Amazon The Boys, l’un des héros costumés (nommé Starlight) prononce un discours alors que ses yeux commencent à se remplir de larmes. Un discours qui, pour moi, résume parfaitement le genre de sensation d’univers cinématographique anti-héros et anti-Marvel de The Boys, dans lequel les bons gars – oui, ils ont des super pouvoirs, mais ils sont tout aussi imparfaits et imparfaits que le reste de nous. «J’ai donné toute ma vie à rien», se lamente Starlight. «Les gentils ne gagnent pas. Les méchants ne sont pas punis. Ce que nous faisons ne veut rien dire. C’est juste pour de l’argent. »

Déprimant? À peine. Je suis accro à cette série, qui a fait ses débuts sur Amazon Prime Video plus tôt ce mois-ci, et qui est l’une des émissions de télévision les plus regardées parmi tous les principaux streamers à l’heure actuelle. C’est en haut de notre liste cette semaine, en fait, pour des raisons qui, si je devais deviner, ont à voir avec l’inquiétude qui imprègne le monde dans lequel nous vivons actuellement et le sentiment troublant qui a imprégné à peu près toute l’année 2020.

Marvel nous a offert la franchise de films sur grand écran la plus réussie de tous les temps en présentant une histoire après l’autre de héros désintéressés et plus grands que nature qui font l’impossible, sauvent le monde et obtiennent la fille (la plupart du temps). Eric Kripke, qui a développé The Boys for Amazon, a déclaré au New York Times qu’il était plus attiré en ce moment par les types d’histoires sur les héros que vous n’avez pas tendance à voir sur grand écran: «Ma vision du monde est la plus humaine et la plus vulnérable, vous pouvez admettre que vous êtes, plus vous êtes héroïque et fort. Pour moi, l’héroïsme ne vient pas du fait de se précipiter – il vient de petits moments calmes de grâce entre des gens qui essaient simplement de se retrouver et de former des familles. C’est ainsi que le monde est sauvé. »

Tout cela pourrait aider à expliquer pourquoi The Boys est actuellement la meilleure série de streaming de la semaine sur la base des dernières données de Reelgood. Il s’agit du service de moteur de recherche en streaming qui, sur une base hebdomadaire et mensuelle, partage avec . un instantané de ce que ses millions d’utilisateurs mensuels consomment à un moment donné via le service.

Les dernières données hebdomadaires, qui, comme indiqué, sont surmontées par The Boys d’Amazon, couvrent la semaine du 10 au 16 septembre, et vous pouvez consulter la liste complète des meilleures séries de la semaine ci-dessous.

Ces listes sont utiles pour avoir une idée de ce qui obtient le plus d’attention à un moment donné dans les principaux services de streaming. Ci-dessous, par exemple, la série Cobra Kai de Netflix qui suit des personnages de The Karate Kid jusqu’à l’âge moyen, reste un grand tirage au sort, tandis que Netflix’s Away et HBO Max’s Raised by Wolves sont des faits saillants supplémentaires.

Sans plus tarder, les séries Top 10 du 10 au 16 septembre, par Reelgood, sont les suivantes:

Les garçons

Cobra Kai

Élevé par les loups

Yellowstone

Une façon

Pays de Lovecraft

Rick et Morty

La chute

L’Académie des parapluies

Sombre

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias tels que Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection naissante de vinyles, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.