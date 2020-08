Les Smashing Pumpkins ont confirmé qu’un nouvel album studio est en route, taquinant la sortie à venir avec deux nouvelles chansons, «Cyr» et «The Colour of Love», qui sont arrivées vendredi via Sumerian Records (la date de sortie de l’album complet est à confirmer). Les chansons de style rétro ont électrifié les fans du groupe, qui comprend les membres fondateurs Billy Corgan, James Iha, Jimmy Chamberlin et le guitariste de longue date Jeff Schroeder (l’ancien bassiste D’arcy Wretzky est le seul membre original manquant).

«Cyr est une folie dystopique», a déclaré le leader du groupe Billy Corgan dans un communiqué annonçant la nouvelle musique. «Une âme contre le monde en quelque sorte, dans un contexte de loyautés changeantes et d’accélération du temps… .pour moi, c’est à la fois plein d’espoir et dédaigneux de ce qui est et n’est pas possible avec la foi», a-t-il déclaré.

Le “Cyn” palpitant et imbibé de synthé sonne comme certains travaux passés de Smashing Pumpkins, et pourrait même plaire à quelques fans de Depeche Mode en cours de route avec son élan mélancolique et entraînant. Une vidéo de la chanson est également sortie vendredi et donne une fenêtre supplémentaire sur le personnage de la chanson. Linda Strawberry a réalisé le clip, qui a été tourné à distance lors du verrouillage à Chicago et à Los Angeles.

“C’est un rêve de fièvre gothique d’émotion refoulée – une sortie visuelle artistique tentant de créer une évasion momentanée du nuage noir émotionnel qui pèse sur nous tous cette année”, a expliqué Strawberry. «Une sombre séduction filmée en quarantaine à distance sociale.»

Si «Cyn» est la proverbiale «face A» de la paire de nouvelles chansons du groupe, «The Color Of Love» est sa fantastique face B. Plus rappelant The Cure que Depeche Mode, «The Color Of Love» frappe certainement les auditeurs un peu plus fort du côté rock du spectre, avec des guitares qui sonnent et des tambours qui battent.

Et tandis que les deux chansons évoquent la nostalgie des années 80/90, elles restent ancrées dans le présent, et toutes deux parviennent à prendre leur place sans effort aux côtés d’un catalogue de classiques de Smashing Pumpkins.

Le groupe devait avoir un calendrier de tournée ambitieux cette année, y compris des dates d’ouverture de la taille d’un stade pour Guns N ‘Roses, mais la pandémie a mis à l’écart leur voyage.