L’année dernière, nous avons appris qu’une société appelée Daedalic Entertainment développait un jeu vidéo d’action-aventure appelé Le Seigneur des anneaux: Gollum, qui se déroule après que la créature pitoyable et obsessionnelle ait perdu l’Anneau unique au profit de ce petit hobbit sournois Bilbo Baggins, mais avant qu’il ne soit capturé par les forces de Sauron. Maintenant, la première bande-annonce du jeu est arrivée, et si vous vous demandez: « Hmm, ce teaser commence-t-il par des carcasses de poisson? », Alors faites-moi confiance lorsque je vous dis que vous allez vouloir regarder cette ventouse immédiatement.

Remorque Gollum

Je pense que la plus grande question que nous nous posons tous est la suivante: y aura-t-il un mini-jeu dans lequel Gollum devra attraper des poissons et les écraser contre des rochers comme il le fait dans la trilogie de Peter Jackson? Parce que Gollum: Fish Smasher est un concept de jeu que je pourrais soutenir.

Des rapports précédents avaient indiqué que ce jeu aurait lieu avant les événements de The Hobbit, mais il s’avère que ce n’était pas tout à fait vrai. Au lieu de cela, le jeu commence avec Gollum voyageant au Mordor à la recherche de Bilbo Baggins, qui l’a déjoué et a pris sa bague «précieuse» dans sa grotte pendant l’histoire du Hobbit. L’action se déroulera avant les événements de J.R.R. Le récit du Seigneur des anneaux de Tolkien commence.

« Le jeu mêle furtivité et parkour d’escalade verticale », le concepteur principal du jeu, Martin Wilkes, a déclaré à IGN (via EW). «Si vous voulez une référence, vous pourriez la considérer comme similaire à Prince of Persia. Il s’agit principalement d’un jeu sans combat, mais Gollum pourra éliminer furtivement les ennemis. Cependant, cela ne sera pas facile et comporte toujours de gros risques. Nous voulons que les joueurs pèsent soigneusement ces rencontres. Après tout, les forces de Gollum résident dans la ruse, pas dans le combat. »

Auparavant, PDG de Daedalic Carsten Fichtelmann taquiné comment les doubles personnalités du personnage informeront le gameplay. « Vous avez déjà ce gros conflit dans le personnage, deux voix qui vous parlent en permanence, ce qui signifie qu’il y a une bonne raison pour laquelle il y a des décisions à prendre dans le jeu: les décisions Smeagol ou la décision Gollum », a-t-il déclaré. «Nous avons l’histoire que nous connaissons tous dans le livre, mais tout ce qui lui arrive avant qu’il n’apparaisse dans le livre sont les principales choses que nous verrons dans notre jeu. Nous raconterons l’histoire avant sa première apparition dans les livres.

Le jeu sera disponible sur PS5, Xbox Series X et PC dans le 2021.

Articles sympas sur le Web: