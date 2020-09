« SNL » a diffusé l’épisode de Chadwick Boseman, ce soir, en l’honneur de la star de « Black Panther ».

Saturday Night Live a honoré le regretté Chadwick Boseman, samedi soir, en diffusant l’épisode dans lequel la star de Black Panther était l’hôte.

Matt Winkelmeyer / .

L’épisode SNL a été diffusé à l’origine le 7 avril 2018, quelques mois seulement après que Black Panther soit sorti en salles le 16 février 2018. L’un des sketches les plus viraux de l’épisode place Boseman dans son personnage T’Challa pour un épisode de Black Jeopardy !. Le croquis a plus de 24 millions de vues sur YouTube.

La famille de Boseman a annoncé que l’acteur prolifique était décédé le 28 août, après une bataille de quatre ans contre le cancer.

« Véritable combattant, Chadwick a persévéré à travers tout cela et vous a apporté de nombreux films que vous aimez tant. De Marshall à Da 5 Bloods, en passant par Ma Rainey’s Black Bottom d’August Wilson et plusieurs autres, tous ont été tournés pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapie.

« C’était l’honneur de sa carrière de donner vie au roi T’Challa dans Black Panther. »

Boseman a séparé sa maladie de sa vie publique, décision que son agent, Michael Greene, dit avoir prise à cause de sa mère: « [She] « Il lui a toujours appris à ne pas avoir de soucis pour lui », a déclaré Greene au Hollywood Reporter, à propos de la mère de Boseman, Carolyn. « Il a également senti dans cette entreprise que les gens trébuchent sur des choses, et il était une personne très, très privée. »

