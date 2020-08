Le réalisateur hongkongais solidement établi Soi Cheang («Accident», «SPL II», «The Monkey King») revient à l’action avec le nouveau thriller policier «Limbo». Il affirme que son ambition est de faire revivre l’ancienne gloire du cinéma d’action de la ville en ciblant un public international en dehors de la Chine.

Annoncé juste avant l’ouverture du FilMart de mercredi, qui a été reporté de son créneau habituel de mars et changé pour un format en ligne en raison de la pandémie COVID-19 en cours, «Limbo» est financé et distribué par Sun Entertainment Culture, Erdong Pictures Group et Bona Groupe de films. Il vise une sortie en salles à Hong Kong, en Europe et aux États-Unis en 2021. Shan Ding est consultant sur les ventes internationales du film.

On ne sait pas si une libération en Chine continentale est possible ou envisagée. «Quels que soient les progrès et la situation en Chine continentale, notre plan de publication reste inchangé et Limbo devrait sortir en 2021 dans le monde. Nos ventes internationales et notre plan de lancement ne seront pas affectés », a déclaré Sun dans un communiqué envoyé à Variety.

Avec Gordan Lam Ka-tung («Trivisa», «Cold War», «Ip Man») dans le rôle d’un flic qui traque un tueur en série qui se cache à Hong Kong, avec un partenaire policier joué par Mason Lee («The Hangover Part II» ), le film est écrit par Au Kin-yee («Running on Karma», «Mad Detective»).

La photographie est de Cheng Siu-keung («Drug War», «Election»). Wilson Yip (série «Ip Man») et Paco Wong (série «SPL») sont les producteurs.

“L’histoire raconte comment, en marge des villes riches, il y aura inévitablement des communautés qui seront oubliées ou sur le point d’être remplacées, une image crachée de ce qui se passe à Hong Kong”, a déclaré Cheang dans un communiqué.

Reflétant un déclin des productions hongkongaises et des défis croissants sur le marché local au cours de la dernière décennie, de nombreux cinéastes hongkongais ont travaillé en Chine continentale. Soi a déclaré qu’il souhaitait toujours raconter des histoires à Hong Kong sans compromis.

«Le cinéma de Hong Kong a connu son âge d’or, et comme tout le reste, il y aura des hauts et des bas. Bien que des opportunités soient disponibles en dehors de la ville, nous continuerons à faire des films à Hong Kong », a-t-il déclaré.