Mediaset España franchit une nouvelle étape dans sa propre production pour l’univers du paiement, et donc finalise la première de ‘Sola / Solo’, qui sera la première réalité exclusive de Mitele Plus. Le groupe de communication a intensifié la campagne pour promouvoir son grand atout pour gagner des abonnés sur sa plateforme de paiement et c’est qu’après avoir tenté sans grand succès avec le football ces derniers mois, Mediaset tentera cette fois de gagner la bataille contre Atresplayer Premium avec le contenu qui fonctionne le mieux sur leurs chaînes: les émissions de téléréalité.

Maison de ‘Sola / Solo’, réalité de Mitele Plus

Pour l’instant, nous savons peu de choses sur ‘Sola / Solo’ au-delà de le savoir Ce sera une émission de téléréalité de notre propre production dans laquelle nous verrons une personne célèbre vivre 24 heures sur 24 dans une maison construite dans les locaux de Mediaset España. Contrairement aux autres productions du groupe, cette fois la maison dans laquelle l’espace sera développé Il a été construit dans les installations du groupe de communication et pas en dehors d’eux. Justement, dans la nouvelle promo que les chaînes Mediaset diffusent déjà on peut voir le petit appartement dans lequel le célèbre passera 24 heures sur 24 pendant Les abonnés Mitele Plus pourront exécuter les commandes de leurs maisons.

Dans le quartier Fuencarral (Madrid)

Dans une des terrasses du bâtiment central de Mediaset España dans le quartier Fuencarral (Madrid) un petit appartement a été élevé à partir duquel le programme sera exécuté. Dans le « cadre » diffusé à la télévision, nous voyons que cela aussi il a une terrasse mais presque toute l’instance est à l’intérieur. Il convient également de noter que l’esthétique de la petite cabine coïncide avec le design virtuel utilisé dans les promotions de l’espace, ce qui suggère que cette récréation que les téléspectateurs ont pu voir ces dernières semaines dans les différents spots sera tout à fait fidèle à la réalité.

Cela ne coïncidera pas avec ‘L’île des tentations’

Malgré cela, il reste encore à attendre la première de ‘Sola / Solo’ pour bien comprendre la salle et aussi la mécanique du programme, inconnue jusqu’à présent. Comme Manuel Villanueva, responsable du contenu chez Mediaset Espagne, a avancé il y a quelques semaines, la diffusion du programme ne coïncidera pas avec celle de « L’île des tentations » « pour les empêcher de se cannibaliser » car bien qu’il soit exclusif à Mitele Plus, il sera abordé dans le reste des programmes du groupe. De cette façon, le Mitele Plus devrait atterrir avant celui conduit par Sandra Barneda et donc de manière prévisible au début de la nouvelle saison télévisée en septembre.