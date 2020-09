Sonam Kapoor, connue pour être très vocale sur divers problèmes, a déclaré lors de son entretien que les 3 à 4 derniers mois avaient été très stressants.

Publié: 22 septembre 2020 00h32 Sonam Kapoor parle de la négativité sur les réseaux sociaux: dit qu'elle a vécu des moments stressants ces derniers mois

L’actrice de Bollywood Sonam Kapoor s’est entretenue avec NDTV pour une interview franche. L’actrice, également connue pour être une icône de la mode, parle de la négativité sur les réseaux sociaux. L’actrice ajoute qu’elle est en quarantaine à Londres alors qu’elle voyageait depuis Mumbai. Sonam Kapoor, connue pour être très vocale sur divers problèmes, a déclaré lors de son entretien que les 3 à 4 derniers mois avaient été très stressants. L’actrice déclare qu’il y a eu beaucoup de négativité dans l’espace des médias sociaux qui l’a affectée mentalement. Sonam Kapoor ajoute que la vie est un peu normale à Londres.

Mais, elle sera en quarantaine en raison de son voyage international de Mumbai à Londres. Sonam Kapoor n’hésite pas à ajouter comment les médias sociaux l’ont affectée et l’ont mise dans un espace bas et négatif, mais maintenant elle se sent beaucoup mieux. L’actrice avait déjà critiqué une blogueuse basée aux États-Unis qui l’appelait un pur produit de népotisme. En outre, des reportages ont également déclaré que le blogueur basé aux États-Unis aurait qualifié le mari de Sonam Kapoor, Anand Ahuja, de plus laid.

Les reportages sur l’actrice Prem Ratan Dhan Payo ajoutent comment Sonam Kapoor a donné une réponse appropriée à un blogueur qui aurait dit des choses haineuses sur l’actrice et son mari. Les reportages indiquent également comment Sonam Kapoor a partagé une capture d’écran de ce message haineux particulier sur son histoire Instagram. Sonam aurait écrit que le blogueur voulait plus d’abonnés en publiant un tel article.

