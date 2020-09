Depuis que Sonam Kapoor Ahuja a tweeté qu’elle voulait être Jaya Bachchan lorsqu’elle grandira pour soutenir l’actrice chevronnée, elle a été massivement trollée sur le site de micro-blogging Twitter.

Sonam Kapoor Ahuja, qui a été une fervente utilisatrice des médias sociaux, est souvent vue en train d’utiliser la plateforme pour exprimer son point de vue sur plusieurs sujets. Cependant, l’actrice de Prem Ratan Dhan Payo est récemment tombée sur le radar des internautes après avoir manifesté le soutien de Jaya Bachchan. Il se trouve que l’actrice chevronnée et membre du Parti Samajwadi, Jaya Bachchan, avait allégué qu’il y avait une tentative continue de dénigrer l’image de l’industrie cinématographique après les commentaires de Ravi Kishan sur la toxicomanie à Bollywood.

L’actrice vétéran avait déclaré: «Juste à cause de quelques personnes, vous ne pouvez pas ternir toute l’industrie… Jis thaali me khaate hain usi me chched karte hain.» Alors qu’Anubhav Sinha a félicité Jaya pour ses remarques acerbes, Sonam a également partagé le tweet du cinéaste et étendu son soutien à l’actrice de Neerja. L’actrice de Neerja a écrit: «Je veux être elle quand je serai grande.» Ses remarques n’ont pas bien plu aux internautes et le site de micro-blogging Twitter est inondé de tweets trolling Sonam pour son commentaire.

Un utilisateur de Twitter a commenté: «Les roses sont rouges, violettes sont bleues, A 35 ans, Sonam n’a pas grandi, #SonamKapoor est tellement stupide qu’elle le prouve à nouveau.» Un autre utilisateur a écrit: «Et elle est là. La bimbo stupide de tous les temps. Je me demande si elle utilise jamais son cerveau.

Ce n’est pas tout. Un utilisateur de Twitter a tweeté: “C’est pourquoi l’éducation de base est importante. Face avec des larmes de joie #SonamKapoor.”

Lisez aussi: Jaya Bachchan dénonce le commentaire de Ravi Kishan sur la «toxicomanie» au parlement: c’est une honte

Voici un aperçu des tweets qui trollent Sonam Kapoor Ahuja à propos de son commentaire sur le soutien de Jaya Bachchan:

Les roses sont rouges,

Les violets sont bleus,

À 35 ans, sonam n’a pas grandi, # SonamKapoor est tellement stupide qu’elle le prouve encore une fois .. pic.twitter.com/6Jn8KViK7o – Lutte pour Sushant Rajput (@ Madansingh_01) 15 septembre 2020

C’est pourquoi l’éducation de base est importante #SonamKapoor – Harsith24 (@ harsith24) 15 septembre 2020

Et elle est ici.

La bimbo stupide de tous les temps.

Je me demande si elle utilise jamais son cerveau. #SonamKapoor #sonam https://t.co/baCJ6ZGDov – Shambhavi Gupta (@ Shambhavi130) 15 septembre 2020

#SonamKapoor

Sonam Kapoor a été testé positif pour NOT HAVING BRAIN. pic.twitter.com/XVFPe0yNe8 – Panda Ashish (@ Ashishp83947647) 15 septembre 2020

Finalement Sonam a réalisé qu’elle était une enfant que nous ne prenons pas du tout au sérieux #SonamKapoor #JayaBachchan pic.twitter.com/U7ppmS5p1Z – Poo (@ Purvi51) 15 septembre 2020

Finalement, elle a convenu qu’elle n’était pas «adulte» # SonamKapoor # Growup https://t.co/0dYPgbOcnY – manasa (@ manasa0707) 15 septembre 2020

Sonam Kapoor qui a 35 ans.

Les Indiens qui attendent qu’elle grandisse #SonamKapoor pic.twitter.com/yagGewqeAG – SSharma (@ mysteryborn_87) 15 septembre 2020

X

Votre commentaire a été soumis à la file d’attente de modération