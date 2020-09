Sony a contré la révélation par Microsoft de la Xbox Series X la semaine dernière en annonçant aujourd’hui que la PlayStation 5 sera commercialisée le 12 novembre pour l’Amérique du Nord, le Japon et certaines régions d’Europe et d’Asie, lors du lancement mondial le 19 novembre. En ce qui concerne les prix, Sony a mis l’unité de base à 499 USD et à 399 USD pour la version numérique.

Sony n’a cependant pas confirmé les précommandes ou une liste de lancement (bien que Geoff « mon meilleur ami est Kojima » Keighley a confirmé via Twitter que Les âmes du démon est un titre de lancement, et que les précommandes sont ouvertes demain chez « certains détaillants »), il ne nous reste donc plus qu’à spéculer. La première note donne foi à la rumeur précédente (selon laquelle Sony avait abattu) selon laquelle il y aurait eu des problèmes de production avec le système sur puce personnalisé de la prochaine console, entraînant une diminution de la production et Sony réduisant le nombre initial d’unités. à produire.

Néanmoins, le décor est planté. À quoi pensez-vous pour le lancement?