Sony est resté relativement serré avec les informations autour de son Playstation 5, en particulier celui qui a à voir avec son prix de lancement. Cependant, il est déjà possible de s’inscrire pour être l’une des premières personnes à Pré-commander la console convoitée en un page d’inscription fonctionnaire de l’entreprise.

Si vous prévoyez déjà d’obtenir un Playstation 5 Dès la sortie de la console, vous pouvez vous inscrire pour être l’un des premiers à la précommander. Plus le processus d’inscription est rapide, mieux c’est.

«Il y aura un nombre limité de consoles disponibles pour Pré-commander, nous invitons donc certains de nos clients à être les premiers à précommander une PlayStation. Les réservations seront prises dans l’ordre de leur réception. Une fois que vous avez reçu votre invitation par e-mail, nous vous recommandons de suivre les instructions et d’agir rapidement ».

La page PlayStation précise que, si vous vous inscrivez et ne recevez pas d’email de confirmation, c’est que vous n’étiez pas l’un des chanceux sélectionnés. Si à la place vous recevez le courrier, vous pourriez être l’une des premières personnes au monde à avoir un Playstation 5 à domicile (bien que recevoir une confirmation ne soit pas non plus une garantie). La décision, selon la FAQ sur la page de précommande de Sony, a à voir avec « les intérêts et activités antérieurs sur PlayStation ».

Le gros inconvénient est que le Pré-commander que Sony vient de lancer est exclusif à la livraison à des adresses aux États-Unis. Sauf si vous habitez dans ce pays ou si vous avez quelqu’un là-bas qui peut recevoir la console pour vous, si vous vous inscrivez maintenant avec une adresse dans une autre partie du monde, votre inscription sera annulée. Dommage.