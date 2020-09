La carrière de Sophia Chang n’est rien, sinon colorée. La conteuse, scénariste et auteure canadienne coréenne a un pilote en préparation chez FX pour sa comédie dramatique originale, provisoirement intitulée «The Baddest Bitch in the Room», Variety a appris en exclusivité. L’émission porte le nom de ses mémoires, qui sortent dans les étagères mardi et raconte sa vie en grandissant avec des parents immigrés, en tant que directrice du Wu-Tang Clan, en épousant un moine Shaolin et en devenant «la première femme asiatique du hip hop».

Et de la même manière que Chang a poursuivi ses rêves, elle veut également donner le pouvoir à d’autres femmes de couleur de le faire. Lundi, Chang a annoncé le lancement de Unlock Her Potential, un programme de mentorat destiné aux femmes de couleur qui souhaitent percer dans l’industrie du divertissement et au-delà.

L’idée du programme est venue à Chang alors qu’elle donnait une conférence à l’Université de Columbia. Une femme noire s’est levée, a dit qu’elle n’avait pas de mentor et a demandé à Chang comment elle pourrait en trouver un. En regardant ses propres expériences avec des mentors tout au long de sa carrière dans le hip-hop à la direction du Wu-Tang Clan et à travers l’écriture de livres et de scénarios, Chang souhaite que d’autres femmes de couleur aient le même réseau de soutien.

«Ce que j’essaie de faire avec Unlock Her Potential, c’est forcer le regard de l’Amérique», a déclaré Chang. «Il y a si peu de mentorat pour les femmes de couleur. Quand les gens disent qu’ils ont des programmes de mentorat pour les femmes, je sais ce que cela signifie: cela signifie une majorité de femmes blanches parce que le blanc est la valeur par défaut dans ce pays.

Le 22 juin, Chang a commencé à contacter ses contacts et, en moins de trois jours, plus de 100 mentors ont été intéressés par le programme, y compris les directeurs Charles Stone III et Jim Jarmusch. Environ 500 femmes se sont inscrites pour recevoir des mises à jour sur le programme sur son site Web en un mois. Pour se qualifier, les mentorées doivent s’identifier comme une femme de couleur et doivent avoir 18 ans ou plus, bien que Débloquer son potentiel soit ouvert à tous les âges.

«En fait, quelqu’un m’a envoyé un e-mail récemment, et elle est dans la cinquantaine. Et elle a dit: «J’ai la cinquantaine. Puis-je être encadré? ‘ Et j’ai dit: «Absolument» », a déclaré Chang. «Ce n’est pas seulement pour les jeunes femmes de couleur. C’est pour toute femme de couleur qui veut des conseils professionnels, qui pense qu’elle pourrait bénéficier de quelqu’un qui a plus d’expérience et de sagesse dans un domaine particulier qu’eux.

Avec le lancement de son site Web, Chang commencera à accepter des candidatures pour une variété de disciplines différentes: télévision, cinéma, musique, université, science, beaux-arts, droits des victimes, arts culinaires, mode, finance et ressources humaines. Lorsque les candidats s’inscrivent, ils peuvent choisir leur discipline et leur mentor. Chang et son équipe passeront ensuite au crible les candidatures, et les mentors choisiront avec qui ils aimeraient travailler. Unlock Her Potential est un programme gratuit qui comprend une session de mentorat d’une heure par mois pendant un an.

C’est un effort pour construire un pipeline vers des industries où les femmes de couleur sont encore sous-représentées. Stone, qui a réalisé «Drumline» et «Mr. 3000 », a déclaré que la partie la plus difficile est souvent de trouver la voie pour percer et exploiter leur potentiel.

«Le programme de mentorat, dans ce cas, pourrait finir par être moi comme cette immense bibliothèque», a déclaré Stone. «Ce n’est peut-être pas comme:« Vous allez faire un long métrage ». C’est peut-être juste une situation où elle est exposée à beaucoup de choses. Il y a un aspect psychologique et émotionnel à être artiste. Si elle croit qu’elle a le droit de partager ses idées avec le public. Rien que cela, c’est tout.

Pour Jarmusch, ce sera la première fois qu’il accède à un rôle de mentor. «Je veux voir quelles sont leurs intentions, ce qu’ils veulent faire, s’ils savent même ce qu’ils n’ont pas à faire, et voir si je peux être un guide», a déclaré Jarmusch. «Si c’est quelqu’un qui veut faire des films, peut-être que nous regarderons des films séparément et en parlerons ensuite ensemble. S’il s’agit d’écrire, nous lirons peut-être quelque chose séparément et en parlerons. Je vais simplement être ouvert et en quelque sorte les suivre et voir comment je peux être utile. “

Pour Chang, c’est aussi l’occasion de démanteler une partie du racisme systémique qui a empêché les femmes de couleur d’avancer, et de leur donner la confiance et les ressources nécessaires pour réaliser leurs rêves.

«Je veux que cela fasse partie du discours national sur la manière de faire progresser les femmes de couleur et sur l’importance d’avoir des femmes de couleur, pas seulement comme des jetons, pas seulement comme vitrine, mais en fait à des postes de décision. , parce que nous sommes très bons dans ce domaine », a déclaré Chang. «C’est un dicton dont je suis très fier: ‘La diversité et l’inclusion, à moins qu’elles n’entraînent une conversion, ne sont rien d’autre qu’une diversion.’»

