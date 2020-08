Bien qu’ils viennent de mettre en vente leur maison de départ à Hollywood Hills la semaine dernière, Sophie Tweed-Simmons et Nick Simmons – les enfants adultes de Gene Simmons, une icône de la musique rock devenue star de la télé-réalité – ont perdu peu de temps à améliorer leur situation résidentielle à Los Angeles. , déboursant 2,3 millions de dollars pour une toute nouvelle pièce maîtresse contemporaine avec plusieurs volées d’escaliers et des murs de verre scintillants dignes d’une rockstar, qui encadrent délicatement la vue sur les lumières de la ville.

Située dans une rue particulièrement célèbre et bondée de célébrités dans les collines, la maison louche sans vergogne comprend trois chambres et un total de 2,5 salles de bains dans 2700 pieds carrés d’espace de vie. Alors que l’endroit se présente comme un cottage d’un étage assez modeste de la route à l’avant, il descend de style mulet à quatre étages complets à l’arrière, tous avec une vue spectaculaire sur les collines environnantes et la ville – le genre à partir duquel LA real les rêves immobiliers sont faits.

Le niveau supérieur de la maison comprend un garage pour deux voitures et un hall d’entrée et mène au rez-de-chaussée, qui est dédié aux espaces publics, comme un salon équipé d’une cheminée et une salle à manger attenante avec des plafonds de 14 pieds et du sol au plafond. murs de verre. Il y a aussi une cuisine chic avec des appareils haut de gamme et un placard à vin à température contrôlée rétroéclairé comme une discothèque chic de Las Vegas.

En bas, le troisième niveau contient la suite principale de la maison, avec ses propres murs de verre du sol au plafond et des vues spectaculaires pour correspondre. Il y a aussi une salle de bain principale de style spa avec deux vanités, une douche à vapeur et une baignoire, ainsi qu’un balcon privé pour des moments de réflexion tranquille en plein air.

Le niveau le plus bas de la maison comprend deux chambres plus petites avec une salle de bains commune, ainsi qu’un coin salon. Des curseurs en verre s’ouvrent sur l’arrière-cour en pente, une confection forestière d’arbres imposants et de coins salon calmes qui donnent l’impression d’un monde à part du centre de Los Angeles.

Aussi belles que puissent être les nouvelles fouilles hollywoodiennes ensoleillées des enfants Simmons, elles sont toujours pâles par rapport à la propagation digne de magnat de leurs parents dans le 90210. Ce manoir, qui contient plus de 16 000 pieds carrés d’espace de vie et se trouve sur près de deux gated acres de terrain, a été mis en évidence sur «Gene Simmons Family Jewels» et a été la principale base de la famille Simmons depuis de nombreuses années. Le spread de luxe se trouve à distance d’emprunt de sucre des maisons de collègues hollywoodiens comme Kate Upton, Vin Diesel et John Mayer.

Aaron Belliston de BMR Enterprises détenait la cotation; Lisa Young de Compass a remplacé les acheteurs.