Dans un épisode de la fin de la première saison de la nouvelle série «Get Organized with The Home Edit», l’actrice Jordana Brewster dit aux animateurs de l’émission, deux organisateurs professionnels, qu’elle souhaite qu’ils fassent en sorte que son frigo «ressemble à un magasin, comme vous faire.” Lorsque le réfrigérateur est terminé, avec des produits orientés vers l’avant en lignes symétriques bien rangées, Brewster est débordé. “Je dirais presque”, déclare-t-elle, “que cela ressemble à une publicité.”

The Home Edit, une société basée à Nashville dirigée par les animateurs de télévision nouvellement créés, Clea Shearer et Joanna Teplin, existe pour produire ce sens: c’est une publicité auto-reproductible pour elle-même. Tel que promulgué sur les réseaux sociaux – moteur de la croissance de The Home Edit, comme nous en sommes informés dans le générique d’ouverture – les espaces qui ont subi les ministrations de Shearer et Teplin sont moins édités que réécrits. Les deux organisateurs mettent en pratique des systèmes encombrants et chronophages qui évoquent l’idée de se simplifier la vie. Le fait que nos hôtes, dans l’épisode Brewster, vibrent pratiquement de tension face au défi unique de savoir où dans le réfrigérateur le lait doit aller, suggère que le bonheur d’une maison parfaitement approvisionnée et le processus pour y parvenir, équivalent à un sorte de théâtre auquel certains sont particulièrement bien adaptés.

À savoir: se débattre avec les cartons de lait et exprimer ses frustrations, Shearer, la plus acidulée des deux, nous dit que le «moment critique» la rend «insulaire et concentrée, comme un vélociraptor, et je commence à aboyer des ordres. Cela devient en quelque sorte un désordre chaotique. Shearer est ratifié par son assistante: «Travailler avec Clea et Joanna», cette personne dit à la caméra vers le milieu du voyage dans le réfrigérateur de Brewster, «vous ne savez tout simplement pas si vous allez rire, pleurer ou pleurer parce que vous riez ou riez parce que vous pleurez, parce que vous êtes tellement paniqué et bouleversé. Cool!

Les animateurs existent dans un état de panique perpétuel en partie à cause de leur passion pour l’organisation et en partie parce que le spectacle crée pour eux une contrainte rigoureusement formulée: chaque projet se déroule dans un calendrier serré, le propriétaire étant parti pour un bref et fermé – course finie. Et ils semblent jouer à la caméra au moins parfois; leur émission est produite par Reese Witherspoon, dont ils semblent inspirés par la charmante rigueur dans ses rôles au cinéma et à la télévision, jamais plus que lorsque Witherspoon elle-même se présente. (Chaque épisode présente Shearer et Teplin aidant une célébrité et une famille civile.) Le couple aide à concevoir une pièce pour les tenues de tapis rouge et les costumes de cinéma de Witherspoon lors de la première de l’émission, une utilisation appropriée de leur enthousiasme pour l’excès et de leur talent pour mettre des parures sur l’écran. C’est une salle censée être une campagne de choc et de crainte, et elle réussit dans ces conditions; quand Shearer et Teplin évoquent les plaisirs d’un garde-manger bien organisé, le spectacle semble un peu plus étrange et plus distant.

En tant que source de conseils pour le ménage, l’émission est exactement l’opposé de Netflix intitulé de la même manière «Tidying Up with Marie Kondo». Les deux spectacles présentent à leur centre des présences dont l’engagement envers une manière de faire le ménage semble indiscutable dans son extrémité. Mais si la philosophie de Kondo consiste à se débarrasser des pièces jointes, l’émission de The Home Edit met l’accent sur une sorte de maximalisme fétichiste, l’achat et l’affichage de nouveaux gewgaws au Container Store afin d’afficher, en particulier sur les réseaux sociaux, toute la fière abondance de sa vie. Shearer et Teplin, pas des hôtes naturels mais des personnages profondément convaincants, utilisent un raccourci de jargon. Les Susans paresseux et les nouveaux bacs en plastique pour garder toutes ses affaires sont des «produits», tandis que les aliments non périssables stockés sont des «backstock». Ils finissent par créer des espaces qui semblent occupés, joyeusement encombrés de choses de la vie. Ou, du moins, encombrés de boîtes de tomates fièrement étiquetées et de livres si soigneusement disposés par couleur de dos que d’en retirer une serait contraire au but du tableau.

Les leçons de l’émission vont bien au-delà de l’impraticabilité: ces systèmes d’organisation, pour toute leur netteté fascinante, leurs angles droits et leur coordination des couleurs satisfaisants, ne semblent fonctionner que si l’on les place au centre de la vie. Mettre un piédestal pour les yaourts au centre de votre réfrigérateur nécessite de continuer à acheter des yaourts indéfiniment, et peut-être de garder les extras comme «backstock» dans un tiroir ailleurs. Vous n’êtes pas seulement une personne qui mange parfois du yaourt: vous avez maintenant investi dans un «produit» indiquant que vous êtes un mangeur de yaourt. La passion nationale pour trouver une identité et une communauté, si absente ailleurs, à travers les choses, a rarement été aussi clairement illustrée.

Le matérialisme en roue libre de Shearer et Teplin est peut-être plus facile à comprendre maintenant que jamais – écrire comme quelqu’un qui, comme beaucoup de ma cohorte, a acheté trop de sacs de haricots Rancho Gordo et trop de puzzles au début de l’ère COVID. Comme c’est agréable d’être entouré de toutes mes affaires, empilées en tas bien rangés, quand le contrôle ailleurs semble si insaisissable! Et le spectacle qui les entoure semble parfois conscient de leur, faute d’un meilleur terme, toute l’affaire. Une émission qui existait uniquement pour présenter le style de vie de The Home Edit comme ambitieux n’inclurait probablement pas les ordres «insulaires et concentrés» de Shearer à son assistante, ou mettrait en vedette le couple parlant ostensiblement de la façon dont «notre démo» vit à proximité alors qu’ils se promènent à travers plusieurs millions de personnes. dollar brownstone Brooklyn.

Et pourtant, le spectacle comprend également le détail agrandissant que les deux comptent parmi leurs fans tous ceux qu’ils rencontrent. Le fait que chacune des huit célébrités de la série soit des adeptes de Home Edit est prévisible: Shearer et Teplin, dans des espaces physiques suffisamment grands pour accueillir leur méthode, peuvent aider les stars à garder leurs volumes de choses soigneusement organisés. (Les archives personnelles de Witherspoon cèdent la place, plus tard, à deux célébrités différentes qui conservent des collections de produits de leur propre marque pour les offrir en cadeau aux personnes qu’ils rencontrent, un détail révélateur.) Ces personnes non célèbres avec des préoccupations plus grandes que leurs quantités normales d’effets personnels trouver The Home Edit utile aussi, n’est finalement pas non plus une surprise. La promesse faite par l’entreprise est de vous aider à atteindre un meilleur état de propreté en achetant de nouvelles choses et à trouver dans les crevasses de la maison encore plus de capacité pour stocker des choses – transformer son espace de vie en une machine pour garder les choses, comme un magasin. ou, plus justement à l’ère d’Instagram, comme une publicité. Un système pour vous aider à vous débarrasser des anciens attachements qui se maintient en créant de nouveaux est, dans son absence délicieusement douce de complication ou de doute de soi, parfait pour le moment. Elle fait de «Get Organized» une œuvre fascinante pour un temps où, d’autres vertus ayant disparu, la consommation sans racine est au centre de la vie américaine.