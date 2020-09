Rappel total, Paul VerhoevenClassique de l’action de science-fiction de Arnold Schwarzenegger obtenir son cul sur Mars, se dirige vers 4K. En décembre, le film arrive via un pack combo 3 disques 4K Ultra HD (plus Blu-ray et numérique) et Digital 4K Ultra HD avec l’aimable autorisation de Lionsgate. Pour cette version, Total Recall a été restauré en 4K à partir d’une numérisation du négatif 35 mm original et est livré avec plusieurs fonctionnalités spéciales, répertoriées ci-dessous.

Rappel total 4K

Ultra-violent, sombrement drôle et comportant toutes sortes de rebondissements merveilleusement invraisemblables, Total Recall est un véritable joyau de film. Basé sur une histoire de Philip K. Dick, Total Recall suit Douglas Quaid (Arnold Schwarzenegger), votre gars moyen qui se trouve aussi être incroyablement musclé. En manque d’excitation, Doug se rend chez Rekall, une entreprise qui implante de faux souvenirs dans votre caboche. Vous pouvez avoir le souvenir de vacances sur d’autres planètes sans jamais quitter la maison – et la mémoire implantée est si convaincante que vous ne saurez jamais que cela ne s’est pas produit. Bien sûr, quelque chose ne va pas et Doug se retrouve au milieu d’un complot impliquant des espions, des intrigues et des mutants sur Mars. Ou est-ce que tout est dans sa tête?

Ce sera la première fois que le film est disponible en 4K, et la sortie est accompagnée d’un documentaire exclusif jamais vu auparavant ainsi que de deux nouvelles fonctionnalités. La version sera disponible sur 8 décembre. Voici la liste complète des fonctionnalités spéciales, ainsi que l’illustration de la boîte.

Entièrement repensé en 4K époustouflant pour son 30e anniversaire – et remasterisé en Dolby Vision et Dolby Atmos – la science hors du commun de Paul Verhoeven? les sensations fortes peuvent maintenant être vécues comme jamais auparavant! Dans cette réalité déchirée, nous sommes en 2084 et le travailleur de la construction Quaid (Schwarzenegger) est hanté par les rêves de Mars, un endroit où il n’a jamais été. Contre les vœux de sa femme (Sharon Stone), Quaid se rend chez Rekall, une entreprise d’implants de mémoire qui promet un voyage virtuel passionnant sur la planète rouge. Mais ce que Quaid «se souvient», c’est qu’il est un agent secret dont la couverture a été grillée… et qu’il doit à tout prix revenir sur Mars.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES 4K ULTRA HD / BLU-RAY:

Disque 1 (long métrage 4K et fonctionnalités spéciales):

Excès total: Comment Carolco a changé le documentaire hollywoodien

Featurette «Ouvrez votre esprit: marquer un rappel total»

Featurette «Dreamers Within the Dream: Developing Total Recall»

Commentaire audio avec Arnold Schwarzenegger et Paul Verhoeven

Bande-annonce théâtrale

Disque 2 (long métrage Blu-ray et fonctionnalités spéciales):

Featurette «Ouvrez votre esprit: marquer un rappel total»

Featurette «Dreamers Within the Dream: Developing Total Recall»

Commentaire audio avec Arnold Schwarzenegger et Paul Verhoeven

Disque 3 (Blu-ray – Fonctions spéciales):

Excès total: Comment Carolco a changé le documentaire hollywoodien

Featurette «Total Recall: Les effets spéciaux»

Featurette «The Making of Total Recall»

Documentaire «Imagining Total Recall»

Bande-annonce théâtrale

