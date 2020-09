La sortie de Wonder Woman 1984 retardée de deux mois

Alors que la pandémie de 2020 maintient toujours fermée une grande partie de l’Amérique et d’autres parties du monde, Warner Bros choisit de retarder une fois de plus la sortie du très attendu Wonder Woman 1984 de sa dernière sortie le 2 octobre à Noël 2020, selon Variety.

« Patty est une cinéaste exceptionnelle et avec Wonder Woman 1984 elle a livré un film incroyablement dynamique que les cinéphiles de tous âges du monde entier vont adorer,», A déclaré Toby Emmerich, président de Warmer Bros. Motion Picture Group, dans un communiqué. « Nous sommes très fiers du film et avons hâte de le présenter au public pour les vacances.«

Avance rapide vers les années 1980 alors que la prochaine aventure sur grand écran de Wonder Woman la trouve face à deux nouveaux ennemis: Max Lord et The Cheetah. Avec le retour de la réalisatrice Patty Jenkins à la barre et le retour de Gal Gadot dans le rôle titre, Wonder Woman 1984 est la suite de Warner Bros. Pictures à la première sortie du DC Super Hero, le record de 2017 Wonder Woman.

« Tout d’abord, permettez-moi de dire à quel point Gal et moi aimons tous nos fans dévoués de Wonder Woman à travers le monde, et votre enthousiasme pour WW84 ne pouvait pas nous rendre plus heureux ou plus impatients de voir le film», A déclaré Jenkins. « Parce que je sais à quel point il est important de vous présenter ce film sur grand écran lorsque nous pouvons tous partager l’expérience ensemble, j’espère que cela ne vous dérangera pas d’attendre un peu plus longtemps. Avec la nouvelle date le jour de Noël, nous avons hâte de passer les vacances avec vous!«

Le film met également en vedette Chris Pine comme Steve Trevor, Kristen Wiig comme The Cheetah, Pedro Pascal comme Max Lord, Robin Wright comme Antiope et Connie Nielsen comme Hippolyta. Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot et Stephen Jones produisent le film. Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo et Wesley Coller sont les producteurs exécutifs. Patty Jenkins a réalisé à partir d’un scénario qu’elle a écrit avec Geoff Johns & David Callaham, histoire de Jenkins & Johns, basée sur des personnages de DC.

Le film devrait toujours sortir en salles le 25 décembre 2020.