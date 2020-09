The Boys est de retour sur Amazon Prime Video ce mois-ci, mais si vous avez besoin d’un rappel, consultez notre récapitulatif sur The Boys saison 1.

Les super-héros sont partout dans l’industrie du divertissement moderne.

Qu’il s’agisse du MCU de Marvel ou de l’univers étendu de DC, il ne semble y avoir aucun moyen d’arrêter ce phénomène surpuissant.

Même Amazon Prime Video s’est lancé dans l’acte avec sa série, The Boys, qui revient sur le service de streaming pour la saison 2.

Mais que s’est-il passé dans la saison 1 de The Boys?

Consultez notre récapitulatif de la saison 1 des garçons et mettez-vous au courant avant de regarder la saison 2.

The Boys Saison 2 – Bande-annonce officielle | Vidéo Amazon Prime

Les garçons sur Amazon Prime Video

La saison 1 de The Boys est arrivée sur Amazon Prime Video le 26 juillet 2019.

La série tourne autour d’un groupe de super-héros connu sous le nom de Seven. Ils sont l’équivalent des Avengers ou de la Justice League.

Cependant, les Seven sont détenus et gérés à but lucratif par la société Vought International et les membres de l’équipe sont devenus arrogants et corrompus au cours des années où ils sont actifs.

Billy Butcher et son équipe, les Boys titulaires, sont un groupe de justiciers qui cherchent à garder le superpuissant Seven sous contrôle.

The Boys: Récapitulation de la saison 1

L’histoire de The Boys saison 1 se concentre sur Billy Butcher et la mission de son équipe de garder le Seven surpuissant sous contrôle.

Butcher se méfie depuis longtemps des super-héros et soupçonne Homelander, le chef des Sept, d’être à l’origine de la disparition de sa femme, Becca.

De nouveaux membres sont ajoutés à la fois aux garçons et aux sept sous la forme de Hughie, qui rejoint les garçons après que sa petite amie a été tuée par l’un des sept, et Annie (alias Starlight) est accueillie en tant que membre frais des Sept mais se rend vite compte que le groupe n’est pas tout ce qu’il est censé être, surtout avec Vought International tirant les ficelles.

La saison 1 voit un certain nombre d’échanges et de confrontations entre les Boys et les membres des Seven avec le Compound-V qui améliore la puissance au cœur d’une grande partie de l’action.

Il y a de nombreuses victimes tout au long de la saison 1 avec Seven membre Translucent, le partenaire d’A-Train, Popclaw et Mesmer, qui ont trahi les Boys pour Homelander, tous mordant la poussière.

Bien qu’ils soient d’un côté opposé, Hughie et Annie commencent à tomber amoureux l’un de l’autre, ce qui les met tous les deux en danger alors que le Deep est confronté à l’exil des Seven après avoir forcé Annie à une fellation lorsqu’elle rejoint les Seven.

Dans la finale de la saison, Compound-V, qui a été utilisé pour donner au personnage féminin ses pouvoirs, est répertorié comme une substance contrôlée par le Pentagone et les garçons sont classés comme hors-la-loi.

La saison se termine dramatiquement avec Homelander emmenant Butcher voir sa femme, Becca, qui l’a élevée et le fils de Homelander en secret.

La révélation que Homelander a engendré un enfant avec la femme de Butcher le laisse sous le choc alors que le générique roule et il nous reste une attente angoissante pour la saison 2.

Préparez-vous pour la saison 2

La saison 2 de The Boys arrive sur Amazon Prime Video le 4 septembre 2020.

Amazon semble prendre une feuille dans le livre d’Apple et Disney + ces derniers temps alors que les trois premiers épisodes de la saison 2 des garçons tomberont le 4 septembre avec un nouvel épisode publié chaque semaine jusqu’au 9 octobre.

La saison 1 de The Boys est maintenant disponible en streaming sur Amazon Prime Video tandis que la saison 2 commence le 4 septembre 2020.

