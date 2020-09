Avengers Endgame a représenté la fin d’une époque pour tous les fans de merveilleCependant, seul Tony Stark a claqué des doigts pour achever Thanos et son imposante armée, et déjà beaucoup se demandaient ce qui allait suivre pour les héros les plus puissants de la planète plus tard. Eh bien, Thor: Love and Thunder est l’un des films les plus attendus de la MCU Phase 4 et le Le retour de Natalie Portman a excité plus d’un.

Et c’est qu’après son absence à la fois à Ragnarok et dans la bataille la plus importante que les Avengers ont combattu contre Thanos, beaucoup d’entre nous pensent que Jane Foster Je ne ferais plus partie de l’histoire de Thor. Mais cela a changé quand Marvel a confirmé qu’il ne reviendrait pas seulement pour ce nouveau filmmais pourrait le faire comme la nouvelle déesse du tonnerre, Pffff! L’imagination de chacun a commencé à voler.

Mais alors que la grande majorité d’entre nous reste dans l’imagination de à quoi Natalie Portman pourrait ressembler au nouveau Thor, l’illustrateur Jackson Casperz l’a capturé grâce à son talent pour celui des traits et il nous a laissé une idée en la publiant sur ses réseaux sociaux.

Et si, la vérité est que Natalie Portman a l’air spectaculaire dans le costume asgardien de Thor dans le fanart de cet illustrateur. Certains commentaires suggèrent que doit avoir porté le Mjölnir, mais d’autres soutiennent qu’il vaut mieux que Marvel nous surprenne avec cette image si nous voyons vraiment Jane Foster brandissant le marteau légendaire.

L’attente sera encore longue pour voir le nouvel opus du fils d’Odin, mais cela en vaudra certainement la peine revoir Chris Hemsworth et Natalie Portman ensemble à nouveau sous la direction de Taika Waititi, et surtout de les voir face Balle chrétienne, qui jouera le méchant de Love and Thunder, comme confirmé là-bas en mars (oui, alors que la quarantaine des coronavirus commençait à peine à être vue à l’horizon) le puissant Valkyrie Tessa Thompson.