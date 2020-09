Spice Girl et l’artiste solo Melanie C ont sorti un nouveau morceau et un nouveau clip intitulé «Fearless» (vidéo ci-dessus), mettant en vedette la rappeuse britannique et l’étoile montante Nadia Rose.

Le morceau est extrait du huitième album studio éponyme de Melanie C, qui sortira le 2 octobre et comprend le premier single «In And Out Of Love».

La sortie de l’album sera accompagnée de quatre événements mondiaux de diffusion en direct intitulés “ Color and Light ” qui mettront en vedette Melanie C avec un groupe complet interprétant des morceaux de l’album et des aperçus de sa prochaine tournée au Royaume-Uni et en Europe qui est actuellement prévue pour avril et mai 2021.

«Rencontrer Nadia était kismet», a déclaré Melanie C, de son vrai nom Melanie Chisholm. «Je l’avais vue dans la série documentaire de Kathy Burke sur les femmes [Channel 4’s ‘Kathy Burke’s All Woman’] et tombé amoureux de son attitude. En tant que femmes artistes, nous devons être intrépides. J’aime cette fille.”

Rose a déclaré: «Ce n’est un secret pour personne que je suis une super fan des Spice Girls, donc toute cette expérience a été très surréaliste. Melanie C est un être humain incroyable; créer avec elle a été tout simplement parfait. [This is a] chanson de bien-être qui vous fait vous sentir bien. »

«Fearless» est la première collaboration de Rose depuis son EP «First Class», qui comprenait les singles «Higher» et «Bad N Boujee». Son morceau de 2016 «Skwod» a été un succès majeur, lui a valu un MOBO et une place sur la liste des finalistes BBC Sound of 2017.

Plus récemment, Melanie C a joué en lock-out pour «The Late Late Show With James Corden». Elle a vendu plus de 105 millions de disques, dont 85 millions dans le cadre des Spice Girls. Elle a remporté trois World Music Awards, cinq Brit Awards, trois American Music Awards, quatre Billboard Music Awards, huit Billboard Special Awards, trois MTV Europe Music Awards et 10 ASCAP.