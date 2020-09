Grâce aux publications d’un membre de la production, il y a une bonne nouvelle pour les fans du super-héros arachnide, maintenant qu’on sait que la production de Spider-Man Into the Spider-Verse 2 reprend ses activités après plusieurs mois d’interruption due aux risques de la pandémie.

Depuis le début de cette année, Sony Animation a cherché à faire avancer la réalisation d’une suite très attendue et suivie de près non seulement par les fans du personnage, mais par le grand public. Et c’est que la première contribution cinématographique animée sur le personnage a été un tel succès qu’elle a non seulement cassé le box-office, mais a même fini par remporter l’Oscar du meilleur film d’animation.

Au début de l’année, la production avait déjà été interrompue, puis elle a repris pour s’arrêter à nouveau en juin. Maintenant, c’est l’animateur Octavio E. Rodriguez qui a accidentellement ou intentionnellement annoncé – on ne le saura jamais – que les nouvelles aventures de Miles Morales poursuivent leur processus. Un seul tweet a suffi à faire l’actualité de son retour au travail.

Cependant, il s’avère que Rodríguez est également l’un des nouveaux ajouts à l’équipe. Un talent qui n’était pas répertorié auparavant, mais qui peut se vanter d’une histoire de productions comme Johnny Bravo, CatDog, America Dragon: Jake Long, Star Wars: The Clone Wars, Monsters University, Coco et Incredibles 2.

En outre, dans sa tournée, vous pouvez trouver une première et brève approche du monde de Peter Parker, puisqu’il était responsable de la mise en place du storyboard pour le premier épisode de la série animée The Spectacular Spider-Man. Certainement un ajout bienvenu à une équipe qui promet d’apporter de nouvelles couches d’animation et une touche encore plus innovante à celle du film précédent.

« Le développement de nouvelles techniques artistiques révolutionnaires pour le prochain film Spider-Verse me rend déjà fou », a déclaré Chris Miller. « Ils donnent au premier film un aspect pittoresque. »

Au fil des mois, plusieurs rumeurs ont émergé sur les surprises que cette suite nous apportera, non seulement au niveau audiovisuel, mais aussi dans le développement de l’histoire et l’ajout de nouveaux personnages. Par exemple, alors que dans le premier Spider-Verse, Morales se conjugue avec Peter B.Parker, Peni Parker, Spider-Man Noir et d’autres, pour le moment on ne sait pas si tous reviendront pour la suite.

Ce qui est confirmé, c’est le retour de Spider-Gwen et le nouvel ajout de Takuya Yamashiro, l’homme-araignée japonais qui a eu une série télévisée dans les années 70. Vous pouvez en savoir plus sur le sujet ici.

sony animation spider-man spider-man dans le spider-verse