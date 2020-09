HISTOIRES CONNEXES

BET a officiellement rouvert les portes de la Maison de Payne de Tyler Perry mercredi avec une réunion de famille huit ans plus tard.

Reprenant près d’une décennie après que les choses se soient arrêtées, la première en deux parties de mercredi a trouvé Malik (Larramie «Doc» Shaw) rentrant de l’université avec de grandes nouvelles. Si gros, en fait, qu’il lui a fallu presque toute la nuit pour le recracher. Calvin (Lance Gross) a été le premier à soupçonner que la petite amie de Malik pourrait être enceinte, offrant à son neveu ce conseil incroyablement utile: «Une chose que vous ne voulez pas, c’est une maman folle de bébé. C’est pourquoi nous vous avons donné tous ces préservatifs lorsque vous êtes parti pour l’école. » Pour aggraver les choses, Malik a fait sa propre découverte troublante: ses parents détestent sa petite amie.

En espérant que Curtis (LaVan Davis) pourrait être une caisse de résonance plus utile, Malik a déménagé chez sa tante et son oncle, pour se retrouver pris dans un champ de mines de grosses blagues et insinuations sur les lacunes de Curtis dans la chambre. Et quand il a finalement rassemblé le courage de se confier à son oncle, Curtis s’est retourné et a «accidentellement» annoncé la grande nouvelle à Ella (Cassi Davis). La tante de Malik s’est montrée étonnamment indulgente, elle s’est assurée de lui parler des dangers des relations sexuelles avant le mariage.

Et bien que nous ne les ayons pas vus dans aucun de ces épisodes, les fans seront ravis de savoir que China Anne McClain et Keshia Knight Pulliam reprendront leurs rôles de Jazmine et Miranda, respectivement.

OK, Payne-iacs, parlons de la première de mercredi: êtes-vous content de retrouver le spectacle dans votre vie? Notez le réveil dans notre sondage ci-dessous, puis déposez un commentaire avec votre avis complet.

