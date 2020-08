* Avertissement: Spoilers pour Netflix Parents ivres devant*

Drunk Parents, une comédie mettant en vedette Alec Baldwin et Salma Hayek, vient d’arriver sur Netflix. Le film suit les manigances de deux parents ivres dont les difficultés financières les amènent à prendre des décisions (ivres) qui finissent par avoir des conséquences fâcheuses.

Le film a déjà suscité le buzz pour Les Razzies, les Oscars pour les pires films de l’année, compte tenu de ses mauvaises blagues et de son intrigue quelque peu sinueuse. Mais de quoi parle les parents ivres et pourquoi est-il classé R? Continuez à faire défiler pour tout ce que vous devez savoir sur le film.

Alors, de quoi parle «Parents ivres»? (Spoilers à venir!)

Drunk Parents commence par Frank (Alec Baldwin) et Nancy (Salma Hayek) Teagarten faisant ses adieux en larmes à Rachel (Michelle Veintimilla), fille de l’université, avant de rentrer à la maison pour se saouler sur la pelouse de leur immense domaine en banlieue. Mais alors que les Teagartens semblent avoir atteint tous les objectifs de la vie de banlieue et les normes les plus élevées du matérialisme, le public apprend rapidement que tout cela n’est qu’une façade.

Source: Netflix

Il s’avère que malgré leur manoir de style Range Rover et Tudor noir brillant, Frank et Nancy ont caché leurs difficultés financières croissantes à Rachel et à leurs cercles sociaux. Avec l’entreprise en faillite de Frank, le couple se rend compte qu’ils n’ont pas l’argent pour payer l’université de leur fille, sauver leur maison ou rembourser leur voiture.

Alors Frank et Nancy décident de rectifier la situation. Cela commence par une vente de garage malheureuse, mais après cela ne va nulle part rapidement, le couple commence à intriguer. Quelques jours à peine avant que leur voiture ne soit sur le point d’être reprise, Frank loue accidentellement (et ivre) la maison de son riche voisin de l’extérieur de la ville (Aasif Mandvi).

Mais il s’avère que Carl (Jim Gaffigan), l’homme à qui Frank loue la maison, est un délinquant sexuel enregistré, que le couple ne découvre que lorsqu’il arrive et commence à faire du porte-à-porte à la suite de son tribunal- divulgation obligatoire.

Source: Netflix

Dans le but de ne pas lier la maison de leur voisin à un délinquant sexuel, Frank et Nancy changent de maison avec Carl, mais lorsqu’un groupe de justiciers se présente chez leur voisin, le couple est pris pour des pédophiles eux-mêmes, ligotés, bâillonnés et kidnappés au milieu. des bois, où ils sont tenus sous la menace d’une arme.

Il y a beaucoup de rebondissements qui s’ensuivent, y compris une nuit ivre avec deux personnes non logées (camées de Colin Quinn et Will Ferrell) au cours de laquelle Frank et Nancy redéfinissent leurs priorités et se souviennent de ce qui est vraiment important. Le lendemain, ils ont également une nouvelle idée d’entreprise qu’ils essaient plus tard de présenter à leurs amis du country club (cela conduit à nouveau à des manigances plus ivres).

À la fin du film, Rachel rentre à la maison et découvre tout sur la situation financière de ses parents, mais finalement, les soutient. Le front uni aide également à chasser les justiciers qui poursuivent toujours Frank et Nancy pour pédophilie, et la famille parvient à remettre de l’ordre chez le voisin Nigel avant qu’il ne revienne de l’extérieur de la ville. Le film se termine quelques mois plus tard, les Teagartens organisant Thanksgiving avec leur famille et leurs amis.

Source: Netflix

Pourquoi les «parents ivres» sont-ils classés R?

Bien qu’il ne semble pas y avoir grand-chose dans l’intrigue pour justifier une note R, Drunk Parents utilise un humour intentionnellement offensant tout au long du film, avec plus ou moins de succès. Le blasphème et l’abus d’alcool à eux seuls lui auraient valu cette cote, sinon le choix de doubler les mauvais choix et le refus d’apprendre quoi que ce soit jusqu’à la toute fin du film.

Il y a aussi beaucoup de blagues douteuses dans Drunk Parents, y compris les blagues sur les délinquants sexuels et la pédophilie, les personnages principaux se moquant de quelqu’un qui utilise un fauteuil roulant, l’utilisation d ‘«accents» et la représentation d’une tentative d’agression sexuelle sur Le personnage de Nancy par Will Ferrell, qui est clairement destiné à faire rire.

Malgré la fin de bien-être qui sort de nulle part et le fait que Frank et Nancy semblent être sortis de l’autre côté comme de meilleures personnes, il y a très peu de choses qui rachètent les personnages, ou le film à la fin de son heure – et -autonomie de 40 minutes.

Drunk Parents est maintenant diffusé sur Netflix.

