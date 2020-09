Spotify s’est associé à Ticketmaster et à l’application de musique live Songkick pour inclure des listes d’événements virtuels sur la plate-forme, qui apparaîtront à la fois dans la section «En tournée» des profils d’artistes et dans le hub de concerts de Spotify, a annoncé le géant du streaming mardi matin.

Les événements doivent être répertoriés sur Ticketmaster ou sur Songkick appartenant à Warner Music pour être inclus. Les deux intégreront des listes d’événements pour des émissions sur n’importe quelle plate-forme – y compris Twitch, Instagram Live, YouTube Live, un site Web hébergé ou une autre source.

Les événements virtuels téléchargés via Songkick, l’application de découverte de concerts en direct, apparaîtront automatiquement sur les profils d’artistes et dans le hub Concerts, et les artistes peuvent définir leurs événements comme leur choix d’artiste. Un certain nombre d’événements Ticketmaster seront également automatiquement répertoriés sur Spotify.

«Au cours des six derniers mois, les artistes ont adopté des moyens innovants de se connecter avec leurs auditeurs de loin, et les performances virtuelles ont joué un rôle clé», lit-on dans un article de blog Spotify. «La plupart des tournées étant reportées à 2021 et les concerts en ligne devant se poursuivre, Spotify veut permettre aux fans de se renseigner facilement sur les événements virtuels, que ce soit pour les artistes que vous aimez déjà ou pour ceux que vous découvrez pour la toute première fois.

«À partir d’aujourd’hui, les auditeurs pourront trouver des listes d’événements virtuels sur Spotify. Dirigez-vous vers la section «En tournée» des profils de vos artistes préférés pour leurs performances programmées ou jetez un œil à la liste complète sur notre hub Concerts », poursuit-il. «Les deux intégreront des listes d’événements pour des émissions sur n’importe quelle plateforme – que ce soit Twitch, Instagram Live, YouTube Live, un site Web hébergé ou autre – via des partenaires de billetterie tels que Songkick et Ticketmaster. Dirigez-vous vers le hub Concerts (vous pouvez le trouver sous Parcourir sur ordinateur et Rechercher sur mobile), ou faites défiler le profil de votre artiste préféré pour trouver la section “En tournée”. “

En savoir plus sur la fonctionnalité sur Spotify pour les artistes.