Stan Lee et Chadwick Boseman riez dans cette œuvre d’art fan déchirante.

La communauté Marvel est en deuil ces dernières semaines après la mort tragique de Boseman à l’âge de 43 ans seulement. Outre ses nombreuses autres réalisations à Hollywood, Boseman a bien sûr été le premier acteur à donner vie à Black Panther. Et heureusement, le regretté et grand Stan Lee a pu voir l’un de ses personnages les plus importants dépeints à l’écran avant de décéder lui-même en 2018.

Le fan art émouvant ci-dessous honore les deux icônes, représentant le couple partageant un rire ensemble. La pièce vient de l’artiste numérique UltraRaw26, qui l’a postée avec la légende émotionnelle ci-dessous:

«Ils sont venus dans ce monde et l’ont béni avec leurs histoires…», ont-ils écrit. «Et à travers ces histoires, ils nous ont donné la volonté de croire en nous-mêmes, de relever tous les défis que la vie nous lance. Par leurs actions, ils nous ont fait croire que les super-héros existent vraiment dans ce monde.

PLUS SUR LE WEB

Cliquez pour agrandir

Lee et Boseman se sont rencontrés à plusieurs reprises, partageant même l’écran lors du camée du créateur de bande dessinée dans Black Panther. Lee était ravi du choix de casting de Marvel, qualifiant l’acteur de «jeune homme talentueux» avant la sortie du film. Pendant ce temps, Boseman a honoré Lee après son décès en 2018, partageant une vidéo de lui-même envoyant l’écrivain avec une série de tambours de cérémonie.

Après la mort de Lee, il a reçu un hommage dans le film MCU suivant – Captain Marvel – avec la fanfare de Marvel Studios modifiée pour présenter tous ses camées. On ne sait pas comment Marvel rendra également hommage à Chadwick Boseman, mais il a été rapporté qu’ils se sont engagés à faire en sorte d’honorer correctement la star qui a eu un tel impact à la fois sur la franchise et sur la culture plus large de notre époque. Il est peut-être trop tard pour Black Widow de présenter quoi que ce soit, mais il est possible que cet hommage soit plutôt réservé à Eternals.