La troisième saison de «Star Trek: Discovery», àatterrira sur Netflix dans Octobre 2020 et cela promet d’être bien plus qu’un voyage dans les étoiles. La série de CBS All Access, lCe sera beaucoup plus inclusif, promouvant la diversité sexuelle et la meilleure chose est que ce ne sera pas une histoire. Les actrices Ian Alexander et Blu del Barrio, sont intégrés dans la distribution originale comme Grace et Adira, respectivement, étant les premiers caractères trans et non binaire dans la série, dépeignant fièrement son identité dans la vraie vie.

Bien que ce ne soit pas la première fois que la saga spatiale soutient la communauté LGBT +, en présentant sa première personnage homosexuel en 2016, nous célébrons le fait que de plus en plus de fans peuvent se sentir identifiés avec certains des personnages de la franchise, en même temps que la série peut élargir un peu le panorama pour ceux qui ne le sont pas familier avec chaque genre.

Bien qu’Alexandre, d’origine américaine, soit connu pour son rôle de Buck Vu dans ‘L’OA » et Lev dans ‘The Last of Us Part II », ce sera le début de Blu del Barrio, de Origines latines. Le récit officiel de l’une des plus anciennes sagas à la télévision, n’a pas hésité à montrer son enthousiasme en écrivant: «Nous souhaitons la bienvenue à Blu del Barrio et Ian Alexander dans la famille Star Trek!»,

De son côté, Del Barrio a parlé de Adira dans une interview avec GLAAD, où il a décrit le personnage comme «étonnamment intelligent» et pourtant «encore un enfant». «Vous vivez vos émotions à un niveau élevé, comme la plupart des adolescents. C’est ce qui les rend si amusants à jouer. J’aime les décrire comme un chiot mmentalement brillant et émotionnellement. Adira est introvertie, mais ils gardent certaines personnes près de leur poitrine, ce avec quoi je résonne définitivement », a-t-elle déclaré.

Diversité sans division

Adira est prête à trouver une nouvelle maison sur l’USS Discovery et à nouer un lien inattendu avec le lieutenant-commandant. Paul Stamets (Anthony Rapp) et le Dr Hugh Culber (Wilson Cruz). Tandis que Gris, Personnage chaleureux et empathique, il devra s’adapter pour atteindre son objectif: être l’hôte de Trill lorsque sa vie prend une tournure inattendue.

Michelle Paradise, «showrunner» (responsable d’une série) de «Star Trek Discovery, a déclaré dans un communiqué récupéré par El Universal que:«[El programa] a toujours voulu donner de la visibilité aux communautés sous-représentées, c’est une mission car nous voulons montrer aux gens qu’un avenir sans division sur la base de la race, du sexe, de l’identité de genre ou de l’orientation sexuelle est pleinement à notre portée« dit-il dans un communiqué de presse.

«Nous sommes fiers de travailler en étroite collaboration avec Blu del Barrio, Ian Alexander et Nick Adams de GLAAD (La principale organisation américaine de défense des droits LGBTQ) pour créer ces extraordinaires personnages d’Adira et Gray et donner vie à leurs histoires avec empathie, compréhension, autonomisation et joie », a-t-il ajouté. Il faudra attendre la première de la série pour avoir les premières réactions.