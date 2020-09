CS recommande: Star Trek TMP The Art and Visual Effects, Plus TV & More!

Coincé à l’intérieur? Vous ne savez pas quoi regarder / lire / jouer / écouter? ComingSoon.net vous a couvert. Dans cette semaine CS recommande notre personnel vous donne des conseils solides sur les meilleurs supports à consommer pendant votre temps d’arrêt, y compris Star Trek: le film: l’art et les effets visuels, D’Amazon Les garçons, et plus! Découvrez nos choix ci-dessous!

RECOMMANDATION DE MAX EVRY: Star Trek: Le film: l’art et les effets visuels

Cette semaine a vu le fonctionnaire Journée Star Trek célébrant l’une des franchises les plus durables de la science-fiction. Pour fêter ça, j’ai lu le dernier tome de film grand format de Titan Books Star Trek: le film: l’art et les effets visuels, qui se concentre sur le développement visuel du film le plus influent visuellement de la franchise. Oui, ST: TMP est largement considéré comme une corvée trop longue d’un film, mais que vous appréciiez sa grandeur épique ou non (JE FAIS!), vous ne pouvez pas nier la marque qu’il a faite, de la partition classique de Jerry Goldsmith (intégrée plus tard dans La prochaine génération) ou le superbe design du navire, dont des éléments sont toujours présents dans les films Kelvin Timeline. Ce livre rentre dans les détails sur les effets et la scénographie, à partir des concepts initiaux de l’abandon de Phil Kaufman Planète des titans film, au licenciement malheureux de Robert Abel et bien plus encore. Un régal pour les fans de TMP!

RECOMMANDATION DE KYLIE HEMMERT: Adaptation de la série garçons

Amazon Prime Video Les garçons L’adaptation de la série est connue pour ses séquences à couper le souffle, ses personnages mémorables – certains que vous aimerez, certains que vous adorerez détester, et certains que vous mépriserez tout simplement – et repousser les limites, mais en plus du sang, de la folie , et son hilarité parfaitement chronométrée, Les garçons sait emballer un coup de poing émotionnel grâce à un enfer d’une distribution d’ensemble et une équipe assidue qui donne vie à la vision des scénaristes. Les quatre premiers épisodes de la deuxième saison sont actuellement disponibles en streaming (avec la première saison complète), et la saison 2 continue les thèmes dont les fans sont tombés amoureux tout en approfondissant chacun des personnages et leurs relations les uns avec les autres. . Pas de spoilers, mais j’ai vu le reste de la saison et je suis au-delà impressionné par l’équilibre prudent de la série afin de maintenir son spectacle violent et hilarant habituel rempli de complexités humaines très réelles et de nombreux moments de larmes, certains qui le seront absolument. vous prendre au dépourvu.

Créée par Eric Kripke, Seth Rogen et Evan Goldberg, la série est une interprétation irrévérencieuse de ce qui se passe lorsque des super-héros, aussi populaires que des célébrités, aussi influents que les politiciens et aussi vénérés que des dieux, abusent de leurs super-pouvoirs plutôt que de les utiliser pour bien. C’est l’impuissant contre les super puissants alors que les garçons se lancent dans une quête héroïque pour révéler la vérité sur le supergroupe connu sous le nom de « The Seven ».

Cette série, comme les bandes dessinées originales créées par Garth Ennis et Darick Robertson, comporte cependant quelques avertissements de déclenchement. Pour le dire simplement, Les garçons n’est pas pour tout le monde, en particulier toute personne opposée à la violence et au sang (entre autres), et il est important de faire un peu de recherche avant de sauter à bord. Pour ceux qui décident de commencer le voyage, vous êtes prêt pour une balade sauvage et lourde.

RECOMMANDATION DE GRANT HERMANNS: Hannibal

Le genre de l’horreur a vraiment connu un mélange d’efforts sur le petit écran au cours des deux dernières décennies et bien que le personnage ait apparemment été écrasé sur grand écran en 2007, Bryan Fuller’s Hannibal s’est avérée non seulement la meilleure adaptation de l’œuvre de Thomas Fuller, mais aussi l’une des meilleures séries d’horreur et d’ensemble des millénaires. Agissant principalement comme une préquelle du premier roman de Harris Dragon Rouge en plus d’adapter des éléments de tous ses romans, la série suit le profileur criminel talentueux Will Graham alors qu’il travaille avec le FBI pour faire tomber certains des tueurs en série les plus tordus du pays tout en luttant contre le bilan que cela fait peser sur sa psyché et est référé au Dr Hannibal Lecter pour la thérapie, seulement pour être manipulé par le tueur le plus dangereux qu’il ne connaît pas.

Élargissant brillamment le mythe et explorant la relation plus profonde entre Graham et son héros titulaire tout en offrant une représentation plus complexe de Lecter, la série est en outre soutenue par ses performances stellaires de son casting, à savoir Hugh Dancy et Mads Mikkelsen, une délicieuse palette visuelle qui sera faire réfléchir même les plus résolus à la cuisine cannibale de Lecter, et une fin qui laisse encore la porte ouverte à d’éventuelles histoires futures.

RECOMMANDATION DE MAGGIE DELA PAZ: Fight My Way (série dramatique sud-coréenne)

Avec Park Seo-Joon, Kim Ji-Won, Ahn Jae-Hong et Song Ha-Yoon, Combattre mon chemin se concentre sur la vie de quatre amis d’enfance nommés Dong-man, Ae-ra, Joo-man et Seol-hee alors qu’ils tentent de se frayer un chemin à travers les conséquences de l’âge adulte. Bien qu’ils soient considérés comme des outsiders, ils tireront la force et la détermination les uns des autres pour réaliser leurs rêves individuels. Au centre de tout cela se trouve la romance florissante entre le duo enfantin de Dong-man et Ae-ra, et les problèmes naissants qui mettront à l’épreuve la relation de couple de longue date Joo-man et Seol-hee.

Combattre mon chemin est une comédie dramatique de 16 épisodes diffusée en 2017 et qui a remporté de nombreux prix d’acteur de la part d’organismes locaux de remise de prix. Ce que j’aime le plus dans la série, c’est son scénario Slice of Life qui donne un portrait réaliste des problèmes et des problèmes rencontrés par les jeunes adultes qui travaillent. Ce n’est pas seulement très racontable, mais il présente également un mélange bien équilibré de plaisir et d’émotion. En plus de son histoire bien exécutée, la charmante distribution principale de la série a livré une excellente chimie et des performances incroyables qui nous donneraient certainement envie d’avoir une amitié comme la leur. Donc, si vous avez du mal à chercher un nouveau K-Drama à frénésie, je vous recommande vivement de consulter Combattre mon chemin!

RECOMMANDATION DE JEFF AMES: Bugsy

Barry Levinson Bugsy est une entrée étrange dans le panthéon des films de gangsters en ce qu’elle ressemble et se sent comme Casablanca (sauf en couleur) mais se délecte du sang, de la violence et du langage d’une image de Martin Scorsese. En effet, la finale dans laquelle le titulaire de Warren Beatty, Bugsy Siegel, un sociopathe violent qui passe son temps à battre d’autres gangsters à une pâte sanglante alors qu’il ne fait pas de gâteaux pour sa fille, fait ses adieux à Virginia Hill d’Annette Benning sur un tarmac d’aéroport est étonnamment démodé. dans l’exécution et s’appuie fortement sur les émotions d’une manière similaire à celle de Beatty Le paradis peut attendre. Sauf que, plutôt que de prendre une tasse de café avec Julie Christie, Bugsy se fait pomper de balles en regardant un film dans son salon.

Toutefois, Bugsy est étrangement optimiste pour un film sur les seigneurs du crime maléfiques et les gangsters armés, ce qui le rend d’autant plus satisfaisant. Et tandis que l’écrivain James Toback évite les détails les plus alléchants du célèbre gangster en faveur de la création d’un anti-héros plus sympathique, joué à la perfection par Beatty, l’histoire tourne autour du désir de Bugsy de transformer un désert stérile en une oasis (qui finirait par se transformer en milliard de dollars. générant des revenus à Las Vegas) reste assez proche des faits sans jamais perdre sa valeur de divertissement parsemée d’étoiles. En tant que films de gangsters, vous ne pouvez pas faire beaucoup mieux.

