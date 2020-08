Starlight Media, le financier chinois du cinéma hollywoodien derrière «Crazy Rich Asians», va plus loin dans sa promotion de la diversité cinématographique. Il a dévoilé les détails d’un fonds de développement de films et de talents de 100 millions de dollars.

L’initiative Stars Collective de la société soutiendra les aspirantes cinéastes et conteurs créatifs du BIPOC. Le fonds sera dirigé par la directrice créative de Starlight, Jennifer Zhang Juefang.

Stars Collective soutiendra 30 à 50 cinéastes émergents avec un fonds d’au moins 50 millions de dollars, qui peut être porté à 100 millions de dollars en fonction des applications. Sur ce total, environ 5 à 10 millions de dollars seront utilisés pour le développement, le solde étant destiné à la pré-production et à la production physique.

Stars Collective recherchera également des cinéastes en fonction de leur travail existant sur le marché et dans les festivals de cinéma. Les cinéastes invités seront invités à soumettre des propriétés originales destinées à être produites sous forme de longs métrages.

«Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour se pencher sur l’avenir de la narration mondiale, des voix diverses créant, racontant et partageant les histoires que le public dans le monde adoptera», a déclaré Peter Luo, PDG de Starlight. «Bien que des progrès soient réalisés, la démocratisation complète de la réalisation cinématographique n’a pas encore été réalisée dans le système actuel et il existe encore des obstacles importants pour les cinéastes émergents, notre objectif est donc de leur offrir des opportunités de percer en grand.

Starlight Media et Stars Collective font partie de Starlight Culture Entertainment, une société cotée en bourse à Hong Kong. La société a des crédits de films, notamment «Midway» et le prochain «Marshall».

La société a conclu des accords préférentiels avec des cinéastes établis, notamment Robert Zemeckis, Sam Raimi, Sylvester Stallone, James Wan, F. Gary Gray, Roland Emmerich et Jon M. Chu.

Il a récemment révélé qu’il serait le principal financier de «Golden Empire», un conte surréaliste d’un baron de la drogue sino-mexicain dans lequel la star d’action Donnie Yen et Luo sont les producteurs. Yen sera également la vedette. La société et Yen soutiennent également le documentaire COVID-19 «Wuhan! Wuhan !, »réalisé par Yung Chang et produit par Donna Gigliotti, Diane Moy Quon et SA Inc.