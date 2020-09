CS Unboxed: Statue Chewbacca de Diamond Select de Solo

Bienvenue dans le dernier épisode de CS Unboxed – notre série de vidéos de déballage à collectionner premium – dans lesquelles Diamond Select Toys a fourni à ComingSoon.net la possibilité de déballer leur Solo: une histoire de Star Wars – Statue Chewbacca Milestones par Gentle Giant LTD. Mesurant environ 14 pouces de hauteur, cette pièce à l’échelle 1/6 est livrée avec un certificat d’authenticité dans une boîte de couleur. Découvrez notre critique de cette superbe statue de Chewbacca (presque épuisée!) Dans la vidéo ci-dessous!

Alden Ehrenreich a fait ses débuts en tant que Han Solo dans la franchise appartenant à Disney en 2018 Solo: une histoire de Star Wars, succédant à Harrison Ford dans une version plus jeune du personnage titulaire qui a exploré ses origines avant 1977 Guerres des étoiles. La production du film est l’une des plus notoirement troublées d’Hollywood, Lucasfilm renvoyant les réalisateurs originaux Phil Lord et Christopher Miller pour des différences créatives et les remplaçant par Ron Howard, bien que cela nécessiterait des reprises et des réécritures majeures qui feraient gonfler le budget de production à environ 300 millions de dollars.

Après être finalement sorti en salles après s’être précipité pour faire sa date de sortie en mai 2018, Solo a reçu des critiques généralement mitigées à positives de la part des critiques et du public, avec de nombreux éloges pour les performances de la distribution, à savoir Ehrenreich et Donald Glover en tant que jeune Lando Calrissian, ainsi que les visuels et les séquences d’action, avec la majorité de la critique visant l’histoire et le scénario. Cette réception mitigée a conduit le film à devenir le premier échec au box-office de la franchise vieille de quatre décennies, ne rapportant que 393,2 millions de dollars dans le monde, perdant à Disney 76,9 millions de dollars, mettant en doute les suites prévues.

Malgré cet accueil mitigé initial, le film a suscité quelque chose d’un culte dans les années qui ont suivi sa sortie, avec le hashtag # MakeSolo2Happen à plusieurs reprises sur Twitter et de voir les utilisateurs partager leurs éloges pour le film et le désir de voir une suite de son histoire. , ainsi que des spin-offs centrés sur Lando de Glover et Qi’ra d’Emilia Clarke.

